Изменение времени: политический вопрос

Остановить сезонную смену времени не так-то просто, в основном по политическим причинам. В это воскресенье европейцы снова потеряют час, когда стрелки переведут на 60 минут вперед.

Это мало кому нравится, как показал опрос 2018 года, согласно которому 84% граждан ЕС выступили против этой ежегодной обязанности.

Согласно научным исследованиям, смена часов может нарушить согласованность нашего организма с солнечным светом и привести к недосыпанию и обострению хронических заболеваний.

Перевод часов сейчас потерял актуальность, объяснила Euronews Ариадна Гуэль Санс, заместитель директора Time Use Initiative.

"Перевод часов больше не помогает нам экономить энергию, поскольку это было придумано во времена, когда не существовало интернета, когда потребление энергии было совсем иным", - говорит она.

Европейская комиссия попыталась положить конец полугодовому переводу часов с помощью директивы, представленной в сентябре 2018 года. Европарламент одобрил ее значительным большинством голосов при широком политическом согласии: 410 голосов "за", 192 "против" при 51 воздержавшемся.

Однако страны не смогли договориться и до сих пор блокируют это предложение. Правительствам не разрешают действовать самостоятельно в этих вопросах, поскольку ЕС хочет, чтобы любой переход был одновременным, объясняя это защитой функционирования единого рынка.

По мнению советника президента Литвы, Вильнюс может вновь поднять этот вопрос во время своего председательства в Совете Евросоюза в 2027 году.

"Мы и сегодня считаем, что скоординированное решение достижимо", - сказала представитель Европейской комиссии, добавив: "Мы призываем к возобновлению дискуссий для поиска решения, но считаем, что лучше, чтобы государства-члены решали это между собой".

Отмена перевода стрелок - не конец проблемы

Однако отказ от перевода часов означает необходимость принять важное решение: сохранить зимнее или летнее время.

Это также политический вопрос, поскольку часовые пояса всегда зависели от конкретных решений.

Во время Второй мировой войны Германия навязала свой часовой пояс оккупированной Франции и странам Бенилюкса, а испанский диктатор Франсиско Франко принял решение о переводе Испании на одно время с Германией Адольфа Гитлера.

Недавно украинский парламент проголосовал за отмену перехода на летнее время, чтобы не совмещать половину года с московским стандартным временем (UTC+3), которое Россия навязала на оккупированных украинских территориях.

Такой выбор не обязательно совпадает с выравниванием так называемого "солнечного времени".

"Мы должны быть максимально привязаны к нашему естественному часовому поясу. Проще говоря, это означает, что когда на моих часах 12, солнце должно находиться в самой высокой точке", - объясняет Ариадна Гуэль Санс.

Этого нельзя сказать о странах Западной Европы, чьи часы значительно опережают солнечное время. В результате, особенно в летнее время, восходы и закаты солнца наступают поздно, что влияет на распорядок дня в таких странах, как Испания.

Именно поэтому Инициатива по использованию времени для здорового общества предлагает радикально изменить ситуацию, создав четыре часовых пояса на основе меридианов.

Великобритания, Франция, Испания и страны Бенилюкса будут находиться в одном западноевропейском часовом поясе, который соответствует нынешнему среднему времени по Гринвичу. Ирландия и Португалия будут объединены с Исландией в часовом поясе Азорских островов, отставая на один час от Гринвича, в то время как вся центральная Европа плюс Греция будут опережать его на один час, а Восточная Европа, включая страны Балтии, - на два.

Однако такая новая конфигурация может создать сложности: например, Ирландия и Северная Ирландия будут жить по разному времени, что, вероятно, вызовет новые политические проблемы.