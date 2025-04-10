Индекс возможностей: насколько хорошо эмигрировать в Латвию? Результаты исследования

Первое место в списке лучших стран для эмиграции занимает Швейцария, затем следуют Сингапур, США, Австралия, Канада, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Австрия, Новая Зеландия, а замыкает первую десятку Италия. Латвия же в этом списке фигурирует на 12-ом месте, оказавшись между Гонконгом и Мальтой.

Рейтинг включает 46 ведущих миграционных направлений, оцениваемых по шести параметрам (каждый с максимальным баллом 100): потенциал заработка, карьерный рост, перспективы трудоустройства, образование, экономическая мобильность и качество жизни. Данные были собраны в период с января по февраль 2025 года.

Самую высокую оценку Латвия получила за экономическую мобильность - 90 баллов. Высоко также оценена возможность заработать - 73 балла. Самую низкую оценку Латвия получила за качество образования - только 38 баллов.