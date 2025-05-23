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Госуправление переплачивает за мобильную связь

© LETA 23 мая, 2025 15:58

Латышские СМИ 0 комментариев

Scapix/Scott Griessel

Ежегодно государственный сектор Латвии объявляет более десяти закупок услуг мобильной связи. Лишь немногие компании ведут ожесточенную борьбу за многомиллионные договоры. Пока операторы обвиняют друг друга в недобросовестной деловой практике в борьбе за закупки, государственные учреждения готовы переплачивать за ненужные услуги. 

Программа Латвийского радио "Открытые файлы" исследовала, в какой степени государственный сектор переплачивает операторам мобильной связи за предоставляемые услуги. Весной прошлого года в государственном секторе Латвии работало почти 289 000 человек, и каждому из них необходима мобильная связь для работы. Ежегодно с этой целью проводится в среднем до 20 закупок мобильных услуг. Договоры обычно заключаются на срок от двух до пяти лет. За предоставление услуг мобильной связи в государственном секторе конкурируют три крупнейших оператора: "Tele2", "Bite Latvija" и "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT). Они единственные, у кого полностью развита мобильная сеть по всей Латвии, и качество их услуг оценивается Комиссией по регулированию общественных услуг. Победителем тендера становится оператор, получивший наивысший общий балл по финансовым критериям.

"Как это происходит на самом деле? Операторы смотрят, по каким позициям можно получить больше баллов, а по каким меньше, и таким образом появляется возможность искусственно занизить цену на какие-то позиции, установив более высокую цену на какие-то другие. Если бы финансовая часть оценивалась не по баллам, а по общей сумме, это было бы ориентиром для самих организаторов закупок", - говорит руководитель бизнес-отдела "Tele2" Раймонд Яншевскис.

Та же система баллов при закупке мобильных услуг касается и критериев качества. Баллы начисляются по трем показателям, измеряемым Комиссией по регулированию общественных услуг. Одним из показателей является, например, время соединения в секундах.

"Как мы видим по результатам, разница составляет 1,6 секунды, 1,9 секунды, 2,5 секунды, что в реальной жизни, вероятно, не является аспектом, влияющим на качество", - добавляет Яншевскис, говоря о показателях всех трех операторов - "Tele2", "Bite" и LMT. "В то же время за эти различия начисляются баллы. По нашему мнению, это неоправданно. Это не влияет на фактическое качество получаемых услуг, но влияет на цену".

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