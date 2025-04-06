Глава Минфина США раскритиковал Зеленского и его окружение

Министр финансов США Скотт Бессент, которому американский президент Дональд Трамп поручил вести переговоры по соглашению об украинских полезных ископаемых, заявил в субботу, 5 апреля, что президент Украины Владимир Зеленский "подорвал то, что должно было быть самой простой вещью в мире" во время ссоры с руководством США в Белом доме. В интервью Такеру Карлсону, который ранее брал интервью у президента РФ Владимира Путина, глава американского Минфина также заявил, что Зеленский "получает несовершенные советы" от своего окружения.

"Он был артистом, что-то вроде водевиля. И он был обычным человеком, брошенным в сложное время, поднялся до небес, был героем и, я думаю, застрял. И, я думаю, под огромным давлением... Я думаю, он получает не лучшие советы, его советники несовершенны", - сказал Бессент Карлсону на его вопрос, почему Зеленский "позволяет себе повышенный тон" в адрес Трампа.

Кроме того, министр пожаловался на этот раз и Карлсону, что во время его приезда в Киев президент Украины не захотел подписывать соглашение и якобы обещал подписать его в Мюнхене, но и там этого не сделал. После этого украинская сторона, по словам Бессента, "умоляла приехать в Белый дом". "И он (Зеленский - Ред.) приехал в Овальный кабинет и подорвал то, что должно было бы быть самой простой вещью в мире, которую можно сделать", - посетовал Бессент.

Министр финансов США расхваливает вероятное соглашение о недрах

"Мы собираемся заключить соглашение с украинцами, и это решит несколько вопросов. Во-первых, это сделает США и Украину партнерами, чтобы связать нас более тесно. Во-вторых, это будет символом для российского руководства, что США не бросают Украину. И, что важно, в-третьих, это покажет американскому народу, что мы имеем экономический интерес, и что мы не предоставляем просто огромный грант… То есть Украина выиграет, мы выиграем, и это может быть долгосрочное партнерство", - расписал Бессент преимущества возможного соглашения Карлсону.

В свою очередь Карлсон назвал Зеленского "неизбранным президентом государства-клиента, чьи чиновники оплачиваются американскими налогоплательщиками, учитывая их пенсионные выплаты", что было подхвачено Бессентом, который заявил, что "в Украине самый низкий пенсионный возраст в Европе - 60 лет". Как уточнило издание "Украинская правда", пенсионный возраст в стране зависит от трудового стажа, и составляет от 60 до 65 лет.

Бессент сообщил американскому интервьюеру, что он и его соотечественники ожидают подписание отложенной сделки с Украиной "в начале следующей недели". По его мнению, это даст возможность Трампу "пойти к российскому руководству и показать им, что мы стоим с украинцами, но на экономической основе", что в свою очередь приведет к появлению стимула у России, четвертый год ведущей разрушительную войну против Украины, "также сесть за стол" переговоров. "Последовательность действий была нарушена, но я надеюсь, мы можем это починить", - резюмировал свое видение министр финансов США.

Киев не намерен признавать долгом помощь США, оказанную в период войны

"В Украине заявили, что были застигнуты врасплох масштабом последних требований США и считают политически несостоятельными некоторые части предложения Вашингтона по извлечению прибыли из инфраструктуры их страны", - говорится в материале газеты Financial Times (FT) 5 апреля. Офис президента Украины отказался комментировать FT эту информацию, однако президент Зеленский за неделю до этого сообщал, что Украина не готова признать предоставленную в последние годы американскую помощь долгом.

26 марта оппозиционный депутат Верховной рады Ярослав Железняк, заявил, что получил копию актуальной сделки и, в частности, указал, что документ не содержит "даже намека" на гарантии безопасности со стороны США.

Как заявил 1 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Украина работает над тем, чтобы соглашение с Соединенными Штатами об украинских полезных ископаемых обоюдно отвечало национальным интересам обеих стран. Днем ранее неназванный представитель украинского правительства заявил агентству AFP, что украинские власти намерены представить контрпредложение по этому договору до конца текущей недели.

В свою очередь президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в намерении выйти из сделки по полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом. "Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - сказал он журналистам 30 марта.