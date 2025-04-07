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Для стариков — по типу детсада: где найти помощь людей с деменцией

«Вести» 7 апреля, 2025 11:47

Новости Латвии 0 комментариев

В читательской почте то и дело встречаются письма и вопросы о том, где можно получить консультацию и даже помощь в присмотре за пожилыми членами семьи, которым трудно самим о себе позаботиться.

"В нашей семье - беда. У мамы моего мужа развивается деменция. Она теперь живет с нами, но днем все уходят на работу. Пробовали пригласить сиделку, но свекровь с ней не сошлась характерами. О пансионате речи нет, но, может быть, есть какая-то возможность отвозить ее утром в какой-то мини-пансионат, когда мы идем на работу, а вечером забирать? Там, где работают специалисты, где кто-то будет с ней разговаривать, читать, может быть, там такие же люди, они подружатся..."

"Отец в последнее время сдал – ему уже 89. Он живет отдельно от нас, в принципе, сам за собой ухаживает, но ему необходимы общение и сопровождающий на прогулки: он порой теряет ориентацию. Приходит соседка помочь, но теперь она сама болеет... Можем ли мы обратиться в социальную службу за помощью, если отец пенсионер, а я - не малоимущий?"

Закон о социальных услугах, который регулирует помощь людям с проблемами здоровья или возрастными, предусматривает, что социальные услуги в этой сфере оказывают местные самоуправления. Для тех, кто не может о себе позаботиться, предусмотрены услуги: помощь на дому (несколько вариантов), центр ухода длительного пребывания (пансионат), а также услуги дневного центра для пожилых людей с деменцией.

В Риге работает несколько дневных центров по типу детского сада, но для дедушек и бабушек. Такие центры могут посещать пожилые люди, которых опасно оставлять дома без присмотра, или те, у кого процесс деменции только начинается: наблюдаются изменения в поведении, настроении, человек дезориентируется во времени и пространстве, а также страдает забывчивостью, утрачивает бытовые навыки.

Как говорят специалисты, деменция часто не диагностируется своевременно, поэтому люди с этим «модным» заболеванием порой не получают должного внимания и ухода со стороны близких, а их работающие родственники тоже страдают, не имея возможности обеспечить достаточно внимания своим старикам, когда сами уходят на работу.

В дневном стационаре люди с деменцией имеют возможность проводить время, пока их родственники работают. Здесь им оказывают поддержку в ориентировании, помогают в уходе за собой, кормят, вовлекают в разнообразные занятия, соответствующие состоянию их здоровья, проводят консультации специалистов. Также есть возможность воспользоваться транспортом, который забирает утром и привозит вечером стариков домов.

Чем занимаются здесь пожилые люди с проблемами? Они поют, изготавливают свечи, участвуют в викторинах и играх на логическое мышление, делают зарядку, развивают мелкую моторику. Все то, что дома им при всем желании не могли обеспечить.

Организуют работу дневных центров благотворительные организации (Латвийское общество самаритян, «Помощь св. Яня») по договору с департаментом благосостояния Рижской думы.

V Адреса дневных центров для людей с деменцией:

* «Озолайне» (ул. Зандарту, 2а) – 67202113, ozolaine@svjp.lv;

* «Дунтес Озоли» (ул. Педедзес, 4) – 67304532, duntesozoli@svjp.lv;

* «Жубитес» (ул. Католю, 22/24) – 28356548, ramona.liepina@samariesi.lv;

* «Агат» (ул. Бруниниеку, 8-5а, 4-й этаж) – 20394555, biedriba.agate@inbox.lv;

* «Лиепа» (ул. Валентина, 16) – 26251767, dacliepa@inbox.lv.

V Как можно устроить родственника в такой «детский сад» для стариков и сколько стоит такая услуга?

Рижское самоуправление полностью оплачивает услуги дневного центра, поэтому для клиентов пребывание там бесплатное.

Чтобы устроить своего старика в дневной центр, надо самому пожилому человеку или его представителю обратиться в территориальное отделение Рижской социальной службы по месту декларирования и фактического проживания клиента и подготовить следующие документы:

1. Письменное заявление с просьбой предоставить услуги дневного центра (dienas aprūpes centrs - DAC);

2. Заключение семейного врача о состоянии здоровья, где в том числе указан диагноз – деменция или отмечено, что у человека присутствуют легкие или умеренные когнитивные расстройства;

3. Заключение психиатра о психическом здоровье клиента и специальных (психиатрических) противопоказаниях для получения услуг, если у человека диагностировано психическое расстройство...

V Больше можно узнать:

- связавшись непосредственно с дневным центром, куда вы хотите обратиться;

- позвонив в Рижскую социальную службу по телефону 67105048 (в рабочее время по будням);

- найдя информацию на портале департамента благосостояния Рижской думы - ld.riga.lv

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

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