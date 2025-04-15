«Ежемесячных» выходных для женщин не планируется: министерство дало простой ответ на сложный вопрос

Обсуждения на упомянутую тему состоятся, если ответственная парламентская комиссия, рассмотрев инициативу, решит, что соответствующее регулирование необходимо. При этом идея связана не только с правом на отсутствие на работе, но и с порядком его оплаты, а также с необходимостью медицинского подтверждения.

Министерство подчеркивает: таким образом данный вопрос может быть очень сложным и многогранным.

Ранее замглавы фракции «Новое Единство» в Сейме Агнесе Краста указала, что относится к введению таких выходных с осторожностью. Отрицательно инициативу оценивает и руководитель парламентской фракции Союза «зеленых» и крестьян Харийс Рокпелнис. А вот министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что, возможно, пришло время для дискуссии о биологических особенностях женского цикла, чтобы уменьшить табу и стереотипы, связанные с менструацией.