В конце июля Сейм во втором чтении поддержал поправки к Закону об электронных СМИ. Заявленная цель — укрепление использования латышского языка. Изменения предусматривают, что телевизионный контент на языках, которые не являются официальными языками государств — членов Европейского союза, надо будет обязательно озвучивать или дублировать на латышский. То есть одних субтитров больше будет недостаточно.
Представители отрасли категорически против. Они предупреждают: такое требование затруднит показ даже отечественных фильмов в самой же Латвии.
«Если мы начнём ещё и заниматься дубляжом, это создаст дополнительную нагрузку. Я даже не могу представить, как это будет происходить. Ведь дубляж — это просто, когда актёр поверх текста переозвучивает реплики? Один актёр. Или тогда мы создаём полноценный дубляж, а не просто новый звуковой ряд для всего художественного фильма? Как это происходило, в советские времена, мы хорошо знаем», — говорит кинопродюсер Алисе Гелзе.
Для Латвийского общественного СМИ это, например, означало бы, что те места в сериале Likteņa līdumnieki или в фильме «Лимузин цвета белой ночи», где звучит русский язык, пришлось бы озвучивать на латышском — в том числе знаменитые фразы тёти Мирты. Это ручная и требующая много времени работа, которая, по мнению представителей отрасли, изменила бы задуманный создателями фильма характер звучания и задержала бы выход контента в эфир.
Кроме того, исторически созданные в Латвии фильмы на канале LTV1 вообще нельзя будет демонстрировать без дополнительной озвучки, поскольку в разрешении на вещание канала не предусмотрено использование иностранных языков.
«Мы живём в Европе, которая состоит из множества языков, и Латвия не является изолированным пространством. Мы очень много работаем в рамках совместных кинопроизводств с соседними и другими странами. И мне кажется, что сама суть такого сотрудничества как раз и заключается в том, чтобы знакомиться с разными культурами», — отмечает Алисе Гелзе.
Предложение таких поправок к закону внес депутат Сейма Артурс Бутанс из Национального объединения. Он заявляет, что русский язык не должен иметь особого статуса по сравнению с языками государств — членов ЕС: «Если фильм, который показывают по телевидению, например, на русском языке, то нередко его так и оставляют, и нам приходится слушать его на русском, используя только субтитры. В то же время, например, французские, немецкие или английские фильмы у нас дублируются. В результате возникает ситуация, когда русский язык здесь получает какой-то особый статус, что, на наш взгляд, следует устранить».
По мере приближения поправок к третьему чтению, встретив возражения представителей отрасли, депутаты признают, что впереди ещё предстоит обсуждение как продления переходного периода, так и включения исключений в поправки.
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