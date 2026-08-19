Для Латвийского общественного СМИ это, например, означало бы, что те места в сериале Likteņa līdumnieki или в фильме «Лимузин цвета белой ночи», где звучит русский язык, пришлось бы озвучивать на латышском — в том числе знаменитые фразы тёти Мирты. Это ручная и требующая много времени работа, которая, по мнению представителей отрасли, изменила бы задуманный создателями фильма характер звучания и задержала бы выход контента в эфир.

Кроме того, исторически созданные в Латвии фильмы на канале LTV1 вообще нельзя будет демонстрировать без дополнительной озвучки, поскольку в разрешении на вещание канала не предусмотрено использование иностранных языков.

«Мы живём в Европе, которая состоит из множества языков, и Латвия не является изолированным пространством. Мы очень много работаем в рамках совместных кинопроизводств с соседними и другими странами. И мне кажется, что сама суть такого сотрудничества как раз и заключается в том, чтобы знакомиться с разными культурами», — отмечает Алисе Гелзе.