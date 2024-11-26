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Еврокомиссия одобрила: план госбюджета Латвии соответствует фискальным правилам

© LETA 26 ноября, 2024 17:26

Новости Латвии 0 комментариев

Европейская комиссия дала заключение, что проект плана государственного бюджета Латвии на 2025 год соответствует фискальным правилам Европейского союза (ЕС), сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Как сообщила советник вице-президента Майя Целминя, Домбровскис отметил, что в 2025-2028 годах план предусматривает средний прирост нетто-расходов бюджета на 4,1%, а также реформы и инвестиции, направленные на решение основных задач, определенных в рекомендациях европейского семестра экономической политики ЕС.

Как указал Домбровскис, Латвия успешно интегрировалась в новое экономическое управление ЕС, цель которого - обеспечить фискальную стабильность, рост экономики и конкурентоспособность.

Как сообщалось, 14 октября правительство Латвии утвердило план бюджета на 2025 год, который содержит актуальную оценку 2024 года и учитывает все решения, принятые Кабинетом министров в ходе разработки бюджета на 2025 год.

Бюджет на 2025 год разработан на основе прогноза о том, что номинальный дефицит госбюджета составит 2,9% от ВВП без учета резерва фискального обеспечения.

Среднесрочный макроэкономический сценарий на 2024-2028 годы был разработан в июне 2024 года на основе данных о ВВП за первый квартал 2024 года, а также краткосрочных макроэкономических данных, доступных до июня текущего года.

Прогнозы основаны на предположении, что экономика торговых партнеров Латвии во втором полугодии 2024 года будет расти быстрее, поэтому рост латвийской экономики в 2024 году прогнозируется в размере 1,4%, а в 2025 году - в размере 2,9%. В последующие три года экономический рост немного замедлится и стабилизируется на уровне около 2,5%.

При подготовке плана бюджета на 2025 год было учтено решение Кабинета министров о повышении структурного дефицита с 0,5% до 1% ВВП - в пределах, предусмотренных законом о фискальной дисциплине

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