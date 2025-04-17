ЕС ужесточает миграционную политику и упрощает процедуру депортации

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер отметил, что у многих стран ЕС остается большое число нерассмотренных ходатайств, поэтому "любые меры по ускорению процесса принятия решений крайне важны".

В Брюсселе напомнили, что некоторые члены Евросоюза уже используют подобные списки на национальном уровне.

Что это означает для соискателей убежища?

Прошения об убежище от граждан "безопасных" стран "вряд ли будут удовлетворены" в странах ЕС, отмечается на сайте Еврокомиссии. В то же время подчеркивается, что присвоение этого статуса не является "гарантией безопасности для всех граждан этой страны", поэтому члены ЕС должны оценивать каждую заявку индивидуально.

Предложение Еврокомиссии о перечне "безопасных" стран теперь должно быть рассмотрено и принято в Европарламенте и Европейском совете.

Критика правозащитников

Организация EuroMed Rights, объединяющая 68 правозащитных проектов в Европе и Средиземноморье, раскритиковала инициативу Еврокомиссии. Правозащитники назвали, в частности, Египет, Марокко и Тунис "государствами, в которых задокументированы нарушения прав человека", а маркировка их в качестве "безопасных" является опасной и вводит в заблуждение.

План по ускорению депортации из ЕС

Ранее в марте ЕК представила план по ускорению депортации лиц, которым было отказано в предоставлении убежища. План предусматривает, в частности, усиление давления на тех из мигрантов, кто не желает сотрудничать с властями или предоставляет ложную информацию. Кроме того, планируется обеспечить взаимное признание решений о депортации между государствами-членами ЕС в целях ускорения процедур.

Страны ЕС должны также получить возможность размещать лиц, которым отказано в предоставлении убежища, в специальных центрах депортации за пределами союза. При этом необходимо соблюдать стандарты в области прав человека и следить за их выполнением. Несовершеннолетних просителей убежища и семей с детьми это правило не касается.