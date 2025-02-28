Депутаты дали школьникам «урок труда» — их обложат налогами

Согласно существующим образовательным стандартам, школьники приобретают практические навыки предпринимательства путем создания собственных учебных предприятий. И до этого момента налоги с дивидендов от школьных базарчиков СМУ не платили.

Но, по мнению депутатов, необходимо сделать работу учебных предприятий понятной и прозрачной, а также привести в порядок налоговое регулирование, чтобы школьники, получая прибыль в рамках образовательной программы, в процессе обучения осознавали необходимость уплаты налогов.

В законопроекте предусмотрено, что экономическую деятельность регистрировать не требуется, если доход (с вычетом расходов СМУ) превышает 3000 евро в год. Учёт доходов до этой суммы ведётся в свободной форме. Но по достижению порога дохода в 3000 евро, если СМУ желает продолжить свою экономическую деятельность, оно должно зарегистрироваться в СГД в течение 5 рабочих дней. И платить налоги.