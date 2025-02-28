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Депутаты дали школьникам «урок труда» — их обложат налогами

Редакция PRESS 28 февраля, 2025 21:00

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство депутатов Сейма поддержали поправки к Закону о подоходном налоге с физических лиц, предусматривающие, что если экономическая деятельность школьников, осуществляемая в рамках образовательных SMU (школьных учебных предприятий), превысила доход 3000 евро в год, то придётся платить налоги.

Согласно существующим образовательным стандартам, школьники приобретают практические навыки предпринимательства путем создания собственных учебных предприятий. И до этого момента налоги с дивидендов от школьных базарчиков СМУ не платили.

Но, по мнению депутатов, необходимо сделать работу учебных предприятий понятной и прозрачной, а также привести в порядок налоговое регулирование, чтобы школьники, получая прибыль в рамках образовательной программы, в процессе обучения осознавали необходимость уплаты налогов.

В законопроекте предусмотрено, что экономическую деятельность регистрировать не требуется, если доход (с вычетом расходов СМУ) превышает 3000 евро в год. Учёт доходов до этой суммы ведётся в свободной форме. Но по достижению порога дохода в 3000 евро, если СМУ желает продолжить свою экономическую деятельность, оно должно зарегистрироваться в СГД в течение 5 рабочих дней. И платить налоги.

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