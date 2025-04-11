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Чтобы не уйти на пенсию в неподходящий момент: Минблаг и Банк Латвии о гибкости накоплений 2-го уровня

Редакция PRESS 11 апреля, 2025 12:40

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В связи с изъятием гибких накоплений 2-го пенсионного уровня Банк Латвии в ближайшие недели намерен договориться с Министерством благосостояния и Министерством финансов о конкретных решениях, которые можно будет направить ответственной комиссии Сейма, сообщил агентству ЛЕТА представитель Банка Латвии Янис Силакалнс.

Предполагается ввести свободу выбора по изъятию пенсионных накоплений второго уровня, чтобы люди не зависели от ситуации на финансовом рынке в момент выхода на пенсию: позволить либо заранее выбрать перенаправление накоплений на первый пенсионный уровень, либо оставить пенсионные накопления на втором уровне до тех пор, пока рынки не восстановятся.

Учитывая опыт предыдущих кризисов, Банк Латвии уже долгое время призывал ответственные структуры разрешить эту ситуацию, но до сих пор продвижения не было.

В четверг президент Банка Латвии Мартиньш Казакс и председатель бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма Анда Чакша по телефону обсудили этот вопрос и договорились о политической поддержке для продвижения необходимых предложений в Сейме. Предполагается, что в ближайшие недели эксперты Банка Латвии встретятся с представителями ответственных Минблага и Минфина и договорятся о конкретных решениях, которые позволят внедрить гибкость в принятии решений будущими пенсионерами, чтобы ослабить зависимость их накоплений от колебаний на финансовых рынках.

Силакалнс отметил, что уже сейчас управляющие пенсионными фондами информируют своих клиентов - людей, чей пенсионный возраст приближается, - о подходящем для возраста плане вложений, а именно, о необходимости перевода средств на более консервативные планы, на которые не влияют колебания на рынках финансов, по мере приближения пенсионного возраста.

Банк Латвии предлагает позволить не снимать накопления второго уровня пенсий одновременно с первым уровнем, а продолжать копить, дожидаясь восстановления стоимости активов. Этот более гибкий подход можно предложить людям, накопившим определенный объем пенсии. Люди не должны быть подвержены риску уйти на пенсию в неподходящий момент.

Руководитель управления Банка Латвии по страховому и пенсионному надзору Эвия Дундуре говорит, что это решение следовало бы применить и сейчас, чтобы им могли воспользоваться те, кто сейчас выходит на пенсию. Тем, кто приближается к пенсионному возрасту или уже должен выйти на пенсию, нужно дать возможность отложить это решение или же государство должно позволить не снимать накопления второго пенсионного уровня одновременно с первым уровнем.

Дундуре пояснила, что необходимо определить тех людей, которые имеют достаточный объем накоплений на первом уровне. Это был бы определенный лимит суммы, который может обеспечить качество жизни. Если первого уровня достаточно, можно позволить применять формулу на втором пенсионном уровне. Кроме того, можно создать различные формулы расходов, например, ежемесячно, или раз в год, или по требованию продавая определенные доли фондов.

Как отметила Дундуре, важна и финансовая грамотность населения, поэтому нужны конкретные лимиты и формирование отдельных групп участников.

Еще одним вариантом служит ускоренное перенаправление капитала второго пенсионного уровня на первый уровень, пояснила Дундуре. По мнению Банка Латвии, нельзя позволить снимать всю сумму сразу: это нужно делать по частям, так как люди не могут предвидеть колебаний рынка. Важно не присоединять капитал второго пенсионного уровня к первому уровню одной целой суммой. Дундуре отметила, что рискованно продавать все активы за один день, их следовало бы делить, выводя понемногу.

Чакша а разговоре с агентством ЛЕТА также отметила, что существующее регулирование не всегда на стороне лица, выходящего на пенсию, так как в этот момент могут быть падения рынка, уменьшающие выгоды от второго пенсионного уровня.

По словам Чакши, выходящему на пенсию человеку может быть выгоднее, например, подождать, когда ситуация на рынке улучшится, и лишь тогда изъять эти средства.

"Главная суть - сделать эту возможность более гибкой", - сказала Чакша, добавив, что после Пасхи депутаты комиссии могли бы начать работать над необходимыми изменениями.

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