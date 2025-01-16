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Четверг будет ветреным, дождливым и тёплым

© LETA 16 января, 2025 08:13

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В четверг порывы западного, юго-западного ветра в Латвии будут достигать 10-15 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

День будет в основном пасмурным, во многих регионах пройдут дожди, возможны туман и дымка.

Температура воздуха в четверг повысится до +3...+7 градусов.

В Риге возможен кратковременный дождь, облачность днем усилится, а температура воздуха составит +5...+6 градусов.
 

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Из-за ошибки чиновников некоторые пенсионеры не получили обещанного увеличения пенсии

Выбор редакции 10:01

Выбор редакции 0 комментариев

Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

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«Я найду тебя и убью…» Соцсети становятся каналом для агрессии и оскорблений женщин

Важно 09:55

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Размещенное в интернете видео сожжения книги, угрозы убить или изнасиловать переводчицу - так Сигне Вишка вспоминает осень 2023 года, когда она стала получать угрожающие комментарии в социальных сетях и угрозы в личных сообщениях.

Размещенное в интернете видео сожжения книги, угрозы убить или изнасиловать переводчицу - так Сигне Вишка вспоминает осень 2023 года, когда она стала получать угрожающие комментарии в социальных сетях и угрозы в личных сообщениях.

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Пешком по Задвинью в любую погоду: как Куприн от неврозов в Риге лечился

Важно 09:47

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В ноябре 1909-го в Ригу впервые приехал автор «Поединка», «Гранатового браслета», «Ямы» - Александр Иванович КУПРИН. Писатель тогда находился в зените славы - российская Академия наук только-только присудила ему престижнейшую Пушкинскую премию. К этому же времени относятся и слова Льва ТОЛСТОГО о нем: «Самым талантливым из нынешних писателей я считаю Куприна…»

В ноябре 1909-го в Ригу впервые приехал автор «Поединка», «Гранатового браслета», «Ямы» - Александр Иванович КУПРИН. Писатель тогда находился в зените славы - российская Академия наук только-только присудила ему престижнейшую Пушкинскую премию. К этому же времени относятся и слова Льва ТОЛСТОГО о нем: «Самым талантливым из нынешних писателей я считаю Куприна…»

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Аболиньш или Рыбакова? Кто займёт пост президента Банка Латвии

Новости Латвии 09:32

Новости Латвии 0 комментариев

В числе кандидатов на пост президента Банка Латвии обсуждаются кандидатуры управляющего Госказной Каспарса Аболиньша и приглашенного научного сотрудника Института мировой экономики Петерсона Элины Рыбаковой, сообщила в среду программа Латвийского телевидения (ЛТВ) "Панорама".

В числе кандидатов на пост президента Банка Латвии обсуждаются кандидатуры управляющего Госказной Каспарса Аболиньша и приглашенного научного сотрудника Института мировой экономики Петерсона Элины Рыбаковой, сообщила в среду программа Латвийского телевидения (ЛТВ) "Панорама".

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Масштабное пьянство — причина перегрузки наших больниц: руководитель Рижской Восточной больницы

Важно 09:21

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Пьянство - огромная проблема латвийского общества, заявил в интервью телеканалу TV3 председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) Нормунд Станевич.

Пьянство - огромная проблема латвийского общества, заявил в интервью телеканалу TV3 председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) Нормунд Станевич.

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Пенсию задержали на четыре месяца и это не единичный случай: объясняет VSAA

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

По соцсетям гуляет история о том, как человек, который должен был получить пенсию по старости в ноябре прошлого года, получил её в январе. Заплатили сразу за все пропущенные месяцы, но человеку нужны были деньги на жизнь вчера, позавчера... в декабре и т.д. В комментариях люди отмечают, что это не уникальный случай. С подобными ситуациями сталкивались и другие. Государственное агентство социального страхования (VSAA) объясняет, почему происходит такая задержка, пишет "Неаткарига".

По соцсетям гуляет история о том, как человек, который должен был получить пенсию по старости в ноябре прошлого года, получил её в январе. Заплатили сразу за все пропущенные месяцы, но человеку нужны были деньги на жизнь вчера, позавчера... в декабре и т.д. В комментариях люди отмечают, что это не уникальный случай. С подобными ситуациями сталкивались и другие. Государственное агентство социального страхования (VSAA) объясняет, почему происходит такая задержка, пишет "Неаткарига".

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Дожили: неотложкам разрешат использовать газовые баллончики против агрессивных больных

Новости Латвии 09:07

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты коалиции подали поправки к закону об обороте оружия, которыми предполагается позволить снабжать бригады Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) газовыми баллончиками для использования в целях безопасности в случае необходимости.

Депутаты коалиции подали поправки к закону об обороте оружия, которыми предполагается позволить снабжать бригады Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) газовыми баллончиками для использования в целях безопасности в случае необходимости.

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