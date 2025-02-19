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Bloomberg: В Украине нет запасов редкоземельных металлов

© Deutsche Welle 19 февраля, 2025 20:55

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Зацикленность президента США Дональда Трампа на извлечении редких полезных ископаемых из охваченной войной страны является его "иллюзией" и "глупостью", считает эксперт агентства Bloomberg Хавьер Блас.

"Несмотря на разговоры о ее огромном потенциале, Украина, как известно, не обладает запасами основных редкоземельных элементов, которые ищет Дональд Трамп", - написал в среду, 19 февраля, эксперт-обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас, специализирующийся на темах энергетики и сырьевых товаров. Он назвал "иллюзией" намерение президента Соединенных Штатов извлечь личную выгоду из земли охваченной российской войной страны.

"То, что есть в Украине, - это выжженная земля; то, чего у нее нет, - это редкоземельные элементы. Удивительно, но многие люди, и не в последнюю очередь президент США Дональд Трамп, похоже, убеждены, что страна обладает богатыми запасами полезных ископаемых. Это глупость", - написал Блас, напомнив, что под редкоземельными металлами подразумеваются 17 элементов, среди которых, согласно данным Геологической службы США, в Украине есть небольшие рудники лишь одного из таковых - скандия.

Лидерами по запасам редкоземельных металлов являются Китай (44 млн тонн), Вьетнам (22 млн тонн), Бразилия (21 млн тонн), Россия (10 млн тонн) и Гренландия (2 млн тонн). Из данных той же американской службы, которые приводит Блас, Украины в этом перечне нет. "Для Трампа важность запасов редкоземельных элементов обусловлена ​​тем фактом, что Китай доминирует в мировых поставках", - аргументирует обозреватель агентства.

"Возможно, Трамп смешал понятия"

Президент США заявлял, что хочет получить от Украины редкоземельные металлы на сумму, эквивалентную 500 млрд долларов. Однако вся добыча таких ископаемых в мире оценивается в 15 млрд долларов в год, приводит данные Блас. Соответственно, даже если бы Украина смогла производить пятую часть всех редкоземельных элементов в мире, для достижения целей Трампа "США нужно будет обеспечить 150 с лишним лет добычи в Украине".

В связи с этим он допустил, что президент США мог ошибиться и "редкоземельными элементами" называет "критически важные минералы". Однако из таковых Украина обладает только промышленными рудниками титана и галлия, но и "они определенно не стоят заявленных Трампом 500 миллиардов долларов", считает Блас.

Заключить сделку по редкоземельным металлам Трампу предложил сам президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2024 года. В феврале Киев передал главе Минфина США Скотту Бессенту "соглашение о партнерстве", которое подразумевало возможность совместной добычи такого вида полезных ископаемых в Украине с правом США получить приоритетный доступ к месторождениям. Сам Бессент на встрече в Киеве 12 февраля заявил, что Вашингтон хочет заключить экономическое соглашение с Украиной в обмен на продолжение "материальной поддержки украинскому народу" со стороны США.

Сделка Трампа стала бы экономической колонизацией Киева

Предложение администрации Дональда Трампа Украине о доступе к редкоземельным металлам выходило далеко за пределы добычи минералов, а охватывало нефть, газ, порты и другую инфраструктуру, написало 17 февраля издание The Daily Telegraph со ссылкой на проект предложения. Условия, выдвинутые США, "равнозначны экономической колонизации Украины со стороны США" и "подразумевают бремя репараций, которое невозможно выполнить", пишет газета.

По договору, администрация Трампа хотела, чтобы США забирали половину текущих доходов Украины от добычи ресурсов, а также половину от стоимости "всех новых лицензий (на добычу ресурсов. - Ред.), выданных третьим лицам". На такие доходы будет распространяться залоговое право США. "Этот пункт означает - "сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей", - объяснил газете один из источников, близкий к переговорам.

Зеленский отказался подписывать документ, пояснив, что в нем нет "конкретных вещей о гарантиях безопасности". "Это инвестиция, если все это связано с гарантиями безопасности. Я пока не вижу этой связи в документе", - заявил он. Вашингтон счел "близоруким" такое решение Зеленского, сообщило 17 февраля AP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

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