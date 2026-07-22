Москва готова вернуться к переговорам лишь после захвата всей Донецкой области, утверждает источник Bloomberg. По словам одного из собеседников, министерство обороны России заверило Путина в том, что оно сможет установить полный контроль над территорией Донбасса к концу текущего года. При этом многие в российских вооруженных силах считают этот график нереалистичным и полагают, что взять под контроль Донецкую область удастся только в 2027 году, говорит источник агентства.

Bloomberg отмечает, что Путин ужесточил свою позицию в условиях наращивания ударов Украины вглубь России, в том числе по Москве, а также поддержки президентом США Дональдом Трампом нового законопроекта о санкциях, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм.