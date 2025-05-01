Бесплатной будет только неотложная помощь: что делать, если заболел на майские праздники

За медпомощью, во-первых, можно обратиться к дежурным врачам или в травмпункты. Как обычно, будет работать и круглосуточный консультативный телефон семейных врачей 66016001. Именно туда следует звонить при небольших недомоганиях — простуде, боли в горле, небольшом ознобе, проблемах с пищеварением и т.д. или при обострении хронического заболевания. По этому же номеру можно проконсультироваться, если вы не можете решить, следует ли немедленно отправляться к врачу, или посещение можно отложить до следующего рабочего дня.

Дежурные врачи доступны в крупнейших городах Латвии. Дежурный врач оказывает те же услуги, что и семейный врач, и предоставляет возможность получить консультацию врача лично. Актуальный график работы дежурных врачей и места приема размещены на сайте Службы здравоохранения в разделе «Где получить медицинскую помощь?»

В службе отмечают: прежде чем отправиться в больницу, если вдруг возникла такая необходимость, стоит перед этим связаться со стационаром по телефону. В критических для жизни ситуациях звоните в Службу неотложной медпомощи на номер 113. Например, если человек находится без сознания, при опасном для жизни кровотечении, тяжелой травме (дорожно-транспортное происшествие, поражение электрическим током, пожар и т. д.), внезапной боли в груди, которая может указывать на сердечный приступ, внезапной односторонней слабости, которая может указывать на инсульт, или в другой ситуации, когда необходима безотлагательная помощь.

На территориях, где затруднен доступ к услугам семейных врачей, имеет смысл обратиться в фельдшерский пункт. Там предоставляют первичную помощь, аналогичную той, что оказывает семейный врач.

При травмах (ожогах, растяжениях, переломах и т.п.) или внезапном заболевании следует отправляться в пункты срочной медицинской помощи. А вот неотложную помощь, когда есть угроза здоровью или жизни, пациентам окажут в приемных отделениях больниц.

Если вы планируете поехать в приемное отделение больницы на собственном автомобиле, рекомендуется предварительно связаться с больницей по телефону и обсудить возможности получения помощи в зависимости от состояния пациента. Например, есть приемные отделения больниц, куда можно обратиться при подозрении на перелом или при необходимости наложения швов, а есть те, где можно получить более специфическую помощь, например, при ожогах. Приемные отделения больниц не оказывают бесплатную медицинскую помощь в случаях, не являющихся неотложными.