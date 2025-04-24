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Балтийская линия обороны: восточную границу планируется укреплять и после завершения строительства

© LETA 24 апреля, 2025 16:39

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Внешняя граница Латвии будет укреплена после строительства Балтийской линии обороны, которое планируется завершить в 2029 году, заявил министр обороны Андрис Спрудс на пресс-конференции в Зилупе, посвященной строительству латвийского участка Балтийской линии обороны и запланированным работам.

В пресс-конференции участвовал также командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-майор Каспар Пуданс.

Спрудс отметил, что ведущиеся в Зилупе работы являются частью Балтийской линии обороны, на строительство которой в 2024 году было выделено в общей сложности 303 миллиона евро.

Министр подчеркнул, что цель линии - блокировать, отвлечь и уничтожить потенциального захватчика, и делается все возможное, чтобы вооруженные силы могли сразу защитить страну и ее население.

В прошлом году были закуплены и частично средства антимобильности, а в этом году планируется закупить мины и сенсорные системы. Из 45 миллионов евро, выделенных на реализацию плана усиления вооруженных сил и борьбы с мобильностью на восточной границе в этом году, 10 миллионов евро предназначены для пограничной охраны, чтобы уже сейчас усилить охрану и безопасность границы, сказал министр.

Правительство также находится на завершающей стадии согласования законопроекта о создании инфраструктуры антимобильности, который облегчит строительство и другие юридические аспекты, сказал Спрудс.

Помимо укрепления внешней сухопутной границы, ведется работа по совершенствованию средств противовоздушной обороны: в прошлом году уже был подписан контракт на поставку систем ПВО, а также несколько контрактов на исследовательские проекты с местной промышленностью по разработке управляемых ракет, оружия радиоэлектронной борьбы и беспилотников-перехватчиков.

Министр отметил, что все еще существует необходимость отчуждения некоторых участков земли, чтобы построить всю необходимую инфраструктуру.

Пуданс отметил, что приобретение систем противовоздушной обороны является важным фактором повышения безопасности. Он также подчеркнул, что на данный момент проделана большая работа по укреплению сухопутной границы.

Спрудс рассказал, что есть несколько уровней потенциального хранения мин у границы, чтобы блокировать потенциального противника. Часть мин уже есть в арсенале армии, в этом году будут сделаны дополнительные закупки. Мины и боеприпасы размещены на армейских складах, а в случае появления признаков необходимости более активных действий мины будут размещены в укрепленных пунктах. Эти места в приграничье будут созданы в ближайшее время.

По словам министра. необходимо учитывать риски контрразведки, поэтому публично будет предоставляться ограниченная информация о конкретных планах и точках.

В целом Спрудс считает, что Латвия является передовиком среди других стран Балтии в создании Балтийской линии обороны. "Мы не только говорим о планах, но и осуществляем их в реальности. Также проводятся консультации и координация с нашими союзниками, и планы совершенствуются", - подчеркнул Спрудс.

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