Андрей Козлов: «Давка ради фуры Coca-Cola и разграбление ёлки из чипсов — ненормальная реальность нашего общества»

По мнению политика, такого рода мероприятия нужно организовывать с большим размахом и растягивать на несколько дней, чтобы избежать диких пробок и скопления людей. Он отметил, что в Риге остро не хватает качественных праздничных и развлекательных мероприятий, особенно для семей с детьми.

Нынешние городские власти, которые не справляются даже с повседневными задачами, естественно, не способны организовать ничего достойного для горожан.

Козлов также выразил сожаление по поводу того, что тысячи людей легко собрались ради фуры Coca-Cola, но при этом остаются пассивными, когда дело касается защиты их собственных прав.

"Если бы эти 20 тысяч человек с такой же активностью выходили на акции за свои права, возможно, мы бы жили в другой, более справедливой Латвии", — подчеркнул он.

Ситуация, которая должна была стать радостным праздником, лишь подчеркивает проблемы с организацией подобных событий и общее состояние общества, считает Козлов.