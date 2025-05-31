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Адвокат Звейсалниекс предложил способ избавиться от проблем в Латвии; что он имеет в виду?

Редакция PRESS 31 мая, 2025 11:14

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LETA

Как уже сообщалось, премьер Эстонии Кристен Михал на встрече глав правительств стран Балтии предложил помочь Латвии со строительством Rail Baltica, если та не управится в срок. Естественно, такое заявление не могло остаться незамеченным в соцсетях.

Вот, в частности, что пишет на платформе "Х" присяжный адвокат Артур Звейсалниекс:

"Даже коллеги уже дружески замечают, что "Новое единство" и "Прогрессивные" не способны руководить страной. Может быть, просто прекратить эту мороку - объявить войну Эстонии, сразу капитулировать и попросить нас оккупировать".

Этот твит перепостили 25 раз и поставили ему более 100 лайков. А что же пишут в ответ?

- Конечно, есть более простое решение - выбрать другое правительство, но 35-процентная армия чиновников, спонсируемая "Единством", этого не допустит. А "Единство" не допустит сокращения этой армии. Порочный круг.

- Этот эстонец - прокремлевский! В Re:Check могли бы поизучать, как часто он бывал в Нарве!

- Как говорится, испанский стыд!

- Эх! Надо просить убежища в Эстонии.

- Не годится. "Воевать" надо одновременно с Эстонией и Литвой, тогда мог бы быть успешный результат.

 

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