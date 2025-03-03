40% жителей Латвии экономят на еде — опрос

В Эстонии ограничивают свои расходы на продукты питания 39% населения, в Литве - 36%.

Наряду с этим 33% жителей Латвии старается меньше тратить также на одежду, обувь и аксессуары. Тенденция сократить расходы на развлечения осталась на прежнем уровне - 35% населения.

Директор департамента категорий SIA Rimi Latvia Инесе Петерсоне, в свою очередь, заявляет, что одна из наиболее выраженных тенденций при совершении покупок - поиск наиболее выгодных предложений.

Данные Rimi Latvia по акциям и скидкам свидетельствуют о том, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырос спрос на товары эконом-сегмента, а объем продаж в премиум-сегменте сократился вдвое.

Результаты опроса также подтверждают, что 71% жителей Латвии закупают конкретные товары, учитывая предложения по скидкам.

Жители Латвии и Эстонии при этом чаще всего экономят на сладостях и лакомствах, литовцы - на деликатесах, сладостях, закусках и продуктах из кулинарии.

Данные опроса говорят также о том, что в Латвии покупатели гораздо более сосредоточены на скидках и особо выгодных предложениях по сравнению с другими странами Балтии и Европой в целом. В частности, в Rimi более 50% товаров приобретаются по скидке.

Опрос был проведен Norstat по заказу Rimi Latvia в январе 2025 года, в нем участвовали 1011 жителей Латвии, 1003 - Литвы и 1002 - Эстонии. Возраст респондентов - от 18 до 74 лет.