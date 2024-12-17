12 000 отключений: Sadales tīkls латает электросети после очередной бури

Число кратковременных отключений в понедельник утром достигало 12 000, к полудню их число сократилось до 1400, а в ночь на вторник были устранены последние, технически более сложные повреждения.

Больше всего ущерба электросетям ветер причинил в Олайнском крае. Временно без электричества в понедельник остались также многие жители Елгавы, Кулдиги и Бауски, Южно-Курземского и Цесисского краев.

Как отметил технический директор "Sadales tīkls" Раймонд Скребс, погода - самая большая угроза для электросетей в Латвии, которая может вызвать масштабные отключения, поэтому предприятие продолжает инвестировать в инфраструктуру электроснабжения, чтобы сделать ее более устойчивой к внешним воздействиям.