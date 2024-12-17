Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Декабря Завтра: Hilda, Teiksma

12 000 отключений: Sadales tīkls латает электросети после очередной бури

Редакция PRESS 17 декабря, 2024 12:10

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Оператор распределительных сетей AО "Sadales tīkls" устранил 146 повреждений электросетей, возникших из-за сильного ветра в понедельник в центральных и прибрежных регионах страны, сообщили агентству ЛЕТА на предприятии.

Число кратковременных отключений в понедельник утром достигало 12 000, к полудню их число сократилось до 1400, а в ночь на вторник были устранены последние, технически более сложные повреждения.

Больше всего ущерба электросетям ветер причинил в Олайнском крае. Временно без электричества в понедельник остались также многие жители Елгавы, Кулдиги и Бауски, Южно-Курземского и Цесисского краев.

Как отметил технический директор "Sadales tīkls" Раймонд Скребс, погода - самая большая угроза для электросетей в Латвии, которая может вызвать масштабные отключения, поэтому предприятие продолжает инвестировать в инфраструктуру электроснабжения, чтобы сделать ее более устойчивой к внешним воздействиям.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Будет увеличено пособие по уходу за детьми с инвалидностью

Новости Латвии 14:48

Новости Латвии 0 комментариев

Пособие по уходу за детьми с инвалидностью будет увеличено на 100 евро или до 413 евро в месяц, постановило во вторник правительство.

Пособие по уходу за детьми с инвалидностью будет увеличено на 100 евро или до 413 евро в месяц, постановило во вторник правительство.

Читать
Загрузка

Полиция получила право сбивать и сажать дроны

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство одобрило разработанные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону, которые предусматривают право полиции сбивать и сажать беспилотные аппараты.

Правительство одобрило разработанные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону, которые предусматривают право полиции сбивать и сажать беспилотные аппараты.

Читать

Вентспилсский парк водных приключений приглашает!

PRESS рекомендует 14:23

PRESS рекомендует 0 комментариев

В пасмурные зимние дни приятный отдых предлагает комплекс водных  аттракционов и SPA Вентспилсского парка водных приключений, где можно погреться в теплом бассейне, саунах, турецкой бане и спа-ваннах, а также релаксироваться в соляной комнате. Любителей более активного отдыха и контрастных ощущений порадуют бассейн с волнами, горки, река Калну, а также бассейн с холодной водой и массажный душ.

В пасмурные зимние дни приятный отдых предлагает комплекс водных  аттракционов и SPA Вентспилсского парка водных приключений, где можно погреться в теплом бассейне, саунах, турецкой бане и спа-ваннах, а также релаксироваться в соляной комнате. Любителей более активного отдыха и контрастных ощущений порадуют бассейн с волнами, горки, река Калну, а также бассейн с холодной водой и массажный душ.

Читать
Загрузка

Для повышения прозрачности: определена сумма, о внесении которой наличными банки будут сообщать СГД

Важно 14:08

Важно 0 комментариев

Кредитные учреждения и платежные организации со следующего года должны будут сообщать Службе государственных доходов (СГД) о частных клиентах, которые за предыдущий год внесли на счет в одном кредитном учреждении или учреждении платежных услуг наличными в целом 7000 евро или больше.

Кредитные учреждения и платежные организации со следующего года должны будут сообщать Службе государственных доходов (СГД) о частных клиентах, которые за предыдущий год внесли на счет в одном кредитном учреждении или учреждении платежных услуг наличными в целом 7000 евро или больше.

Читать

Пока другие ждут Rail Baltica: эстонцы запускают поезд, который свяжет три балтийские страны

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Эстонская компания «Elron» представила расписание поездов, которые свяжут Таллинн, Ригу и Вильнюс, пишет "Новая газета. Балтия".

Эстонская компания «Elron» представила расписание поездов, которые свяжут Таллинн, Ригу и Вильнюс, пишет "Новая газета. Балтия".

Читать

Андрей Козлов: «Давка ради фуры Coca-Cola и разграбление ёлки из чипсов — ненормальная реальность нашего общества»

Выбор редакции 14:00

Выбор редакции 0 комментариев

Андрей Козлов прокомментировал хаос, который произошел возле торгового центра Akropole, куда приехала легендарная машина Coca-Cola. Вместо праздничной атмосферы событие превратилось в транспортный коллапс, давку и разграбление елки, украшенной упаковками чипсов Pringles.

Андрей Козлов прокомментировал хаос, который произошел возле торгового центра Akropole, куда приехала легендарная машина Coca-Cola. Вместо праздничной атмосферы событие превратилось в транспортный коллапс, давку и разграбление елки, украшенной упаковками чипсов Pringles.

Читать

В бюджете нашлись еще деньги на лечение онкологических больных

Азбука здоровья 13:54

Азбука здоровья 0 комментариев

До конца этого года на лечение онкологических больных правительство перераспределило дополнительно 5,16 млн евро.

До конца этого года на лечение онкологических больных правительство перераспределило дополнительно 5,16 млн евро.

Читать