Viņš uzskata, ka ministrs no sava kabineta nedrīkst vienpersoniski apturēt pašvaldību teritoriju plānojumus. Tas neesot pareizi. No ministra kabineta nevarot vadīt Preiļus, Bausku, Dobeli, Līvānus.
Viņš uzsvēra, ka atbalsta atjaunojamo enerģiju, gan vēja parkus, gan saules parkus. Taču viņš esot piedalījies publiskajās apspriešanās un saprot par ko cilvēki satraucas.
«Uzskatu, ka vēja parkiem jābūt drošā attālumā no dzīvojamām teritorijām,» teica ministrs.
Tavara priekšgājējs, ministrs Raimonds Čudars (JV) apturēja divus teritorijas plānojumus — Bauskas un Preiļu, kas ierobežoja vēja parku attīstību.
«Vienā gadījumā bija noteikti divi kilometri, otrā nedaudz mazāk. Pašvaldības nespēja vēja parka attīstītājam pamatot, kāpēc noteikts tieši šāds attālums,» skaidroja Tavars.
Viņaprāt jāvērtē iedzīvotāju attieksme un viss apstākļu kopums un pašvaldībai jābūt tiesībām noteikt, kādā attālumā vēja parks drīkst atrasties no tuvākās apdzīvotās vietas.
Ministrs uzskata, ka pašvaldībām, tostarp Bauskai, ir tiesības noteikt tādu attālumu no vēja parkiem līdz dzīvojamam mājām, kādu tā uzskata par vajadzīgu.
Viņš informēja, ka norit darbs, lai novērstu visus juridiskos riskus un lai ministra rīkojumi par Bauskas un Preiļu teritorijas plānojumu apturēšanu varētu tikt atcelti.
Tavars esot saņēmis zvanus no citām pašvaldībām, kuras savos teritorijas plānojumos arī noteikušas, ka vēja parks nedrīkst atrasties tuvāk par noteiktu attālumu no apdzīvotas vietas un ir satraukušās, vai ministrs plānojumus apturēs.
«Mana atbilde ir — nē. Šādas pieejas un šādu rīkojumu par vēja parku attālumiem no manas puses noteikti nebūs,» teica ministrs.
Viņaprāt, ministrs nedrīkst vienpersoniski, balstoties uz sev padotībā esošās administrācijas sagatavoto pamatojumu, apturēt teritorijas plānojumu. Tas neesot pareizi.
«No šī kabineta nevar vadīt pašvaldības, nevar vadīt ne Preiļus, ne Bausku, ne Dobeli. Esmu redzējis mēru attieksmi šajā kabinetā, kad atnāk vēl ierēdņi, tad zosāda uzmetas, kā kara situācija. Tāds karš starp ministriju un pašvaldībām ir izbeigts. No mūsu puses nekāda kara nebūs. Nekādā gadījumā,» saka Tavars.
Viņaprāt, ir jāpalīdz pašvaldībām, cik vien var. Ir jāsadarbojas, lai cilvēkiem dzīve reģionos kļūtu labāka, nevis birokrātiski no kabineta jādiktē, ko darīt.
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