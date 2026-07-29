Naktī mājas kāpņu telpā nezināms cilvēks trīs reizes šāvis uz Čerezovu.
«Cietušais tika steidzami nogādāts slimnīcā, un šobrīd ārsti viņam sniedz palīdzību,» vēsta Krievijas propagandas aģentūra TASS.
Notiek uzbrucēja meklēšana, ierosināta krimināllieta.
Izmeklēšanā tiek izskatītas dažādas versijas, arī par uzbrukuma saistību ar Čerezova profesionālo darbību.
Uzņēmums «Krievijas gaisa transporta laboratorija» dibināts 2022. gadā, un tas nodarbojas ar bezpilota lidaparātu izstrādi.
Čerezovs ir uzņēmuma dibinātājs un direktors.
Uzņēmums ražo FPV dronus «Ovod», ko Krievijas bruņotie spēki izmanto karā pret Ukrainu.
Eiropas Savienība nesen iekļāva uzņēmumu sankciju sarakstā, norādot, ka uzņēmuma izstrādātie droni tikuši izmantoti frontē karā pret Ukrainu.
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