Šogad 22. aprīlī likumsargi sāka izmeklēšanu par iespējamu psihotropo vielu — amfetamīna, glabāšanu realizācijas nolūkā un realizāciju organizētā grupā, kā arī par saziņas līdzekļu izmantošanu ieslodzījuma vietā.
Izmeklēšanas laikā iegūta informācija, ka organizēta grupa trīs personu sastāvā jūnijā gatavojās aplaupīt kādu personu, plānojot nodarīt tai smagus miesas bojājumus.
Noziegumu organizēja 1982. gadā dzimis vīrietis, atrodoties cietumā, kur izcieš brīvības atņemšanas sodu par narkotisko vielu nelikumīgu apriti, neatļautu šaujamieroču iegādāšanos un glabāšanu, kā arī transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vielu ietekmē.
Organizators ne tikai pasūtīja kādas personas aplaupīšanu, bet arī brīvībā esošajiem diviem līdzdalībniekiem, kuri dzimuši 1999. un 1984. gadā, deva skaidrus norādījumus, ka potenciāli cietušajai personai ir jānodara smagi miesas bojājumi, «sasitot tai galvu» un «salaužot».
Tāpat organizētājs iedeva saviem līdzdalībniekiem visu viņam zināmo informāciju par aplaupāmo personu, piemēram, dzīvesvietas adresi un dienas ritmu.
Policija noskaidrojusi, ka nozieguma motīvi bijusi personiska atriebība un mantkārība. Organizētājs labi pazinis apdraudēto personu.
Likumsargi veica nepieciešamās izmeklēšanas un procesuālās darbības, kā rezultātā 4. jūnijā aizturēja divus organizētās grupas dalībniekus — 1999. un 1984. gadā dzimušos vīriešus, kas atradās brīvībā, un, pildot organizētāja norādes, bija sagatavojušies plānotai personas aplaupīšanai, un ar šo mērķi bija ieradušies pie personas dzīvesvietas.
Ierodoties pie personas dzīvesvietas, viens no grupas dalībniekiem uzvilka sejas masku, bet otrs sagatavoja divas metāliskas caurules un pārsēdās ar tām automašīnas aizmugurējā sēdvietā, noslēpjoties aiz automašīnas stikla tonējuma. Uzreiz pēc tam, lai izslēgtu mazāko risku apdraudētās personas dzīvībai un veselībai, policisti abas personas aizturēja.
5. jūnijā divi organizētās grupas dalībnieki atzīti par aizdomās turamajiem par sagatavošanos izdarīt laupīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Savukārt, organizētājs papildus atzīts par aizdomās turēto par neatļautu saziņas līdzekļu ienešanu vai glabāšanu ieslodzījuma vietā.
Papildus vēl viens organizētās grupas dalībnieks atzīts par aizdomās turamo narkotisko vai psihotropo vielu neatļautā iegādāšanās, glabāšanā, pārvadāšanā vai pārsūtīšanā bez nolūka tās realizēt.
5. jūnijā abiem organizētās grupas dalībniekiem ar izmeklēšanas tiesneses lēmumu piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.
Visi organizētās grupas dalībnieki jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā par noziegumiem, kas saistīti ar nelikumīgu narkotisko vai psihotropo vielu apriti, laupīšanu, miesas bojājumu nodarīšanu, kā arī vēl citiem noziegumiem.
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