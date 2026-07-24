Medinskis vairākkārt vadījis Krievijas delegāciju sarunās ar Ukrainu. Sankcijas pamatotas ar to, ka viņš ir «viena no galvenajām valsts propagandas figūrām».
Cita starpā Medinskis ir skolas mācību grāmatu autors, kurās Ukraina attēlota kā daļa no «krievu pasaules», viņš aizstāv «īpašo militāro operāciju», kā Kremlis dēvē pret Ukrainu izvērsto pilna mēroga karu, noliedz, ka Krievija nolaupa ukraiņu bērnus, teikts dokumentā.
Sankcijām pakļauto personu vidū ir arī Krievijas sporta ministrs un Olimpiskās komitejas priekšsēdētājs Mihails Degtjarjovs, «Gazprom-Media» ģenerāldirektors Aleksandrs Žarovs, Starptautiskās Šaha federācijas (FIDE) prezidents Arkādijs Dvorkovičs un uzņēmuma «Krievijas Dzelzceļš» (RŽD) ģenerāldirektors Oļegs Belozers.
Sankciju dēļ Dvorkovičs darbību FIDE vadītāja amatā jau apturējis.
Degtjarjovam noteikto sankciju pamatojumā teikts, ka viņš solījis veicināt Krievijas karavīru rehabilitāciju ar sporta palīdzību un dēvējis sevi par «Putina karavīru», kā arī par vienu no savām prioritātēm izvirzījis sporta infrastruktūras attīstību Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās.
Sankciju sarakstā iekļautas arī 170 organizācijas, un vairāk nekā puse no tām — 94 — ir bankas.
To vidū ir «Dom. RF», «Ak Bars», «Uralsib», MTS-bank, «Točka», «Ozon Bank», «Yandex Bank», «Wildberries Bank», «Počta Bank» un «Rosseļhozbank».
Arī Maskavas birža pakļauta sankcijām.
Sankcijas noteiktas vairākām naftas pārstrādes rūpnīcām, tajā skaitā Kuibiševas, Novokuibiševskas, Anžeras un Ziemeļkuzbasa rūpnīcām.
Nule pieņemtās sankcijas ir pēdējo četru gadu laikā lielākā personālo sankciju saraksta paplašināšana, norādīja ES Padome.
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