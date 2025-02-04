Зима? Лыжные трассы надеются возобновить работу уже на этой неделе

Большинство горнолыжных трасс заявили, что готовы к появлению нового снега, как только температура воздуха останется ниже -3 градусов.

Представитель "Ozolkalna" Лига Рокпелне отметила, что одной ночи недостаточно, чтобы выпало достаточно снега для ремонта трассы, а днем ​​слишком тепло, чтобы продолжать работы, начатые ночью.

Юрис Страдиньш, член правления комплекса отдыха "Gaiziņš", сообщил, что "Gaiziņš" уже засыпает снегом две ранее открытые трассы, но на этих выходных планируется засыпать еще две трассы.

В свою очередь, совладелец «Riekstukalns» Эрвинс Кишуро сообщил, что «Riekstukalns» не планирует начинать работы на этой неделе, а вместо этого будет активно производить снег, чтобы в начале следующей недели открыть для посетителей четыре склона и еще два склона в конце следующей недели.

Как заявили опрошенные эксперты, после недавнего снегопада заметно возрос интерес жителей Риги к зимним видам спорта и часам работы горнолыжных трасс.