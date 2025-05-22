Жители Иманты, берегитесь: в районе снова орудуют воры автомобильных зеркал и действуют очень грубо

Марцис, как обычно, собирался на работу. Однако, подойдя к своему автомобилю, он заметил, что с машиной что-то не так:

«Смотрю, зеркала отогнуты назад. Подошёл к машине спереди — вроде всё нормально. Вернул зеркала в исходное положение, сел в машину, посмотрел — а там ничего нет. Кретины. Они действуют очень грубо», — рассказал он.

Как выяснилось, случай оказался не единичным:

«Я не единственный, у кого у дома украли зеркала. Примерно полтора месяца назад у соседа была такая же ситуация — тоже BMW, тоже стоял на том же месте, тоже украли зеркала. Обычно они действуют с трёх до шести утра, когда люди крепко спят», — добавил Марцис.

Он также передал слова соседа, который в пять утра ещё видел автомобиль целым, но к восьми утра зеркала уже исчезли. По словам Марциса, кражи происходят быстро и почти незаметно. Ранее подобная группа воров уже была задержана в Иманте, но, похоже, появились новые преступники, решившие воспользоваться ситуацией.

Особую горечь у Марциса вызвал тот факт, что его зеркала были защищены специальной маркировкой:

«Самое интересное, что мои зеркала были промаркированы. Не просто наклейкой — внутри выгравирован номер. Их в принципе нигде нельзя продать. Их можно только вытащить и выбросить в мусорку — никто их не купит. Я вообще не понимаю… Даже полиция удивилась: “Какой смысл брать зеркала, которые промаркированы?!”»

Он отметил, что у его соседа зеркала не были промаркированы, возможно, воры не обратили на это внимания. При этом материальный ущерб оказался значительным:

«Ценности они не имеют никакой, но я потерял 200 евро за одно зеркало. BMW, Mercedes — это топовые машины, которые они любят обчищать. Пусть даже зеркала дорогие, ворам всё равно. Они продают их за 10–15 евро».

Марцис выразил надежду, что злоумышленников удастся поймать:

«Я очень надеюсь, что если они попробуют их продать, покупатель сразу сообщит об этом. Думаю, их никто не купит. Скорее всего, они уже выброшены в мусорку в следующем квартале».

По данным управления Государственной полиции Риги по Пардаугаве, в этом году уже задержали две группировки, занимавшиеся подобными преступлениями. Следствие показало, что преступники в основном выбирают немаркированные зеркала, так как с их сбытом не возникает трудностей. Всего в этом году возбуждено восемь уголовных дел, а пострадали 17 автомобилей.