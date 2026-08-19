При этом спрос на ипотечные кредиты остаётся высоким, а активность на рынке жилья — выше долгосрочного среднего уровня, хотя и ниже, чем в 2025 году.

В Swedbank ожидают, что осенью Европейский центральный банк может ещё раз повысить ставку на 0,25 процентного пункта. Если новых инфляционных потрясений не произойдёт, это повышение, по оценке банка, может стать последним в нынешнем цикле.

В дальнейшем доступность жилья будет всё больше зависеть от того, что будет расти быстрее — зарплаты или цены на квартиры.