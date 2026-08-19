Семья с доходом на уровне полутора средних нетто-зарплат могла позволить себе приобрести в ипотеку в Риге жильё площадью 108,1 квадратного метра. В Таллине этот показатель составлял 74,1 квадратного метра, а в Вильнюсе — 58,6 квадратного метра.
По словам экономиста Swedbank Оскара Никса Малниекса, во втором квартале рост цен на квартиры в Риге опередил рост доходов населения. Дополнительное давление оказало повышение ставок EURIBOR.
Особенно заметно снизилась доступность серийных квартир. Их цены выросли более чем на 8% по сравнению с прошлым годом, а средняя цена на рынке в целом увеличилась на 7,4%.
При этом спрос на ипотечные кредиты остаётся высоким, а активность на рынке жилья — выше долгосрочного среднего уровня, хотя и ниже, чем в 2025 году.
В Swedbank ожидают, что осенью Европейский центральный банк может ещё раз повысить ставку на 0,25 процентного пункта. Если новых инфляционных потрясений не произойдёт, это повышение, по оценке банка, может стать последним в нынешнем цикле.
В дальнейшем доступность жилья будет всё больше зависеть от того, что будет расти быстрее — зарплаты или цены на квартиры.
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