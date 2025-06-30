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Закончились пожертвования: так почему требовали деньги за доставку автомобилей из Латвии в Украину?

© LETA 30 июня, 2025 12:39

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Государственное агентство обеспечения, которое передает конфискованные у пьяных водителей автомобили благотворительным организациям для отправки в Украину, в ближайшее время пересмотрит сотрудничество с обществом "Tev". Передача Латвийского телевидения "de facto" ранее сообщила, что общество требовало от получателей помощи - украинцев - компенсации в размере тысячи евро за автомобиль, сообщает Lsm.lv.

В целом Государственное агентство обеспечения в этом году передало "Tev" 41 автомобиль. После сюжета в "de facto" министр внутренних дел Рихардс Козловскис, в чьем ведении находится агентство, также ожидает детального расследования деятельности общества.

Сотрудничество с "Tev" пересмотрит и Рижская дума, которая неоднократно передавала ему автомобили для доставки в Украину. Также между думой и обществом заключен договор о строительстве убежища в Чернигове.

"Если честно, для меня эта информация стала шоком, потому что мы были полностью уверены, что пожертвованные автомобили безвозмездно передаются украинским военным или государственным структурам. Я поручил исполнительному директору провести проверку по уже действующим совместным проектам. Мы также приостановили передачу нескольких автомобилей до выяснения ситуации", - сказал бывший мэр Риги Вилнис Кирсис, добавив, что в думе рассматривают возможность передавать автомобили другим организациям.

Так почему же общество "Tev" требовало деньги за доставку автомобилей в Украину? Представитель организации Амела Аль-Асбахи пояснила, что у общества закончились пожертвования. "В среднем у нас получается по 1000 евро расходов на одну машину. Мы можем передавать эти машины украинским воинским частям и государственным учреждениям. Если они могут компенсировать часть этих расходов, для нас это большая поддержка. У нас были случаи, когда военные части нас поддерживали", - сказала представитель общества

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