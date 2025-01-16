За свободу и права человека: в Риге появилась новая арт-инсталляция

По словам организаторов мероприятия, глава организации «Вясна» и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Бялацкий был приговорен к десяти годам лишения свободы, вице-президент Международной федерации прав человека Валентин Стефанович - к девяти годам лишения свободы, а координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович - к семи годам лишения свободы. Координатор волонтеров Марфа Рабкова была приговорена к 14 годам и девяти месяцам лишения свободы, а волонтер Андрей Чапюк - к пяти годам и девяти месяцам лишения свободы.

В настоящее время в Белоруссии за решеткой находятся более 1000 политических заключенных, в том числе и правозащитники из "Вясны", которые боролись за права человека и против несправедливости.

Художественная инсталляция будет экспонирована в Риге до 16 февраля и придется на время очередных выборов в Белоруссии.

Ранее проект выставлялся в Брюсселе, Копенгагене, Берлине, Познани и Вильнюсе.