За ночь снежный покров увеличится еще на 5-8 см; днем в понедельник немного потеплеет

Ночь будет облачной, небо прояснится лишь местами. Во многих местах пройдут снегопады, кое-где сильные, толщина снега выросла на 5 см. Отдельные участки дорог будут скользкими. Будет дуть слабый ветер, на побережье - умеренный западный, температура воздуха снизится до -4...-9 градусов, на востоке до -10...-12 градусов, а на морском побережье - до 0...-3 градусов.

В Риге ночью небо ненадолго может проясниться, но в основном оно будет закрыто облаками, время от времени будет идти снег. Ветер ночью будет слабым, температура воздуха снизится до -3...-5 градусов.

Днем в понедельник все еще будут снегопады, местами на западе и в центральных районах - сильные. Будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного. Температура воздуха днем - от +1 до -2 градусов, в северо-восточных районах - от -2 до -5 градусов.