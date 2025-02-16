Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 16. Февраля Завтра: Dzuljeta, Julija
Доступность

За ночь снежный покров увеличится еще на 5-8 см; днем в понедельник немного потеплеет

© LETA 16 февраля, 2025 16:07

Важно 0 комментариев

В ближайшие сутки в Латвии выпадет много снега, за ночь снежный покров увеличится на 5-8 см, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночь будет облачной, небо прояснится лишь местами. Во многих местах пройдут снегопады, кое-где сильные, толщина снега выросла на 5 см. Отдельные участки дорог будут скользкими. Будет дуть слабый ветер, на побережье - умеренный западный, температура воздуха снизится до -4...-9 градусов, на востоке до -10...-12 градусов, а на морском побережье - до 0...-3 градусов.

В Риге ночью небо ненадолго может проясниться, но в основном оно будет закрыто облаками, время от времени будет идти снег. Ветер ночью будет слабым, температура воздуха снизится до -3...-5 градусов.

Днем в понедельник все еще будут снегопады, местами на западе и в центральных районах - сильные. Будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного. Температура воздуха днем - от +1 до -2 градусов, в северо-восточных районах - от -2 до -5 градусов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Русские шпионы в Рижском замке? Посетитель музея недоумевает

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Пользователь соцсети "Х", недавно посетивший с семьей Музей истории Латвии, удивился, что охранники в зале разговаривают по-русски между собой, и поделился постом на эту тему.

Пользователь соцсети "Х", недавно посетивший с семьей Музей истории Латвии, удивился, что охранники в зале разговаривают по-русски между собой, и поделился постом на эту тему.

Читать
Загрузка

Рунгайнис о мировой экономике: «Главная проблема Европы — не Трамп»; в чем же она?

Важно 16:24

Важно 0 комментариев

"Главная проблема Европы - не Трамп. Главная проблема Европы - это сама Европа, и это стало ясно не сегодня", - такое мнение в эфире TV24 в программе Kur tas suns aprakts? высказал предприниматель Гиртс Рунгайнис в ходе дискуссии по актуальным вопросам мировой экономики.

"Главная проблема Европы - не Трамп. Главная проблема Европы - это сама Европа, и это стало ясно не сегодня", - такое мнение в эфире TV24 в программе Kur tas suns aprakts? высказал предприниматель Гиртс Рунгайнис в ходе дискуссии по актуальным вопросам мировой экономики.

Читать

Австрия: в результате нападения с ножом погиб один и ранены пять человек

Мир 14:10

Мир 0 комментариев

В субботу в городе Филлах 23-летний сириец напал с ножом на прохожих. Он задержан полицией.

В субботу в городе Филлах 23-летний сириец напал с ножом на прохожих. Он задержан полицией.

Читать

Готовы ли в Латвии отмечать дни фамилий? Соответствующий календарь уже есть

Важно 13:54

Важно 0 комментариев

Программа Латвийского телевидения 4. studija заинтересовалась вопросом, заинтересованы ли люди в том, чтобы отмечать такой праздник.

Программа Латвийского телевидения 4. studija заинтересовалась вопросом, заинтересованы ли люди в том, чтобы отмечать такой праздник.

Читать

Российское ТВ начало готовить россиян к мысли о мирных переговорах с Украиной

Мир 13:50

Мир 0 комментариев

Российские чиновники все чаще сигнализируют готовность к переговорам по прекращению войны в Украине. На публике Кремль, похоже, стал более конкретно заявлять о том, какого рода мирное соглашение он хочет заключить.

Российские чиновники все чаще сигнализируют готовность к переговорам по прекращению войны в Украине. На публике Кремль, похоже, стал более конкретно заявлять о том, какого рода мирное соглашение он хочет заключить.

Читать

Стюардесса airBaltic в ролике говорит на русском; общественность ломает копья по этому поводу (ВИДЕО)

Важно 13:11

Важно 0 комментариев

Не секрет, что имидж национальной авиакомпании airBaltic в последнее время сильно пострадал. Буквально на днях ее склоняли в соцсетях еще по одной причине - из-за видео в "ТикТоке", снятого сотрудниками, сообщает LA.LV.

Не секрет, что имидж национальной авиакомпании airBaltic в последнее время сильно пострадал. Буквально на днях ее склоняли в соцсетях еще по одной причине - из-за видео в "ТикТоке", снятого сотрудниками, сообщает LA.LV.

Читать