«Виноваты сами латыши. Это можно было бы исправить за день, принятием закона о закрытии тех предприятий, которые требуют использование языка оккупантов, и созданием организаций, подобных «Айзсаргам» которые знали бы, как действовать с теми, кто не выказывает уважения… Ну вы поняли».

Для непонятливых депутат ссылается на опыт неких польских ребят, «где такие наглецы через пять минут уже отдыхали бы на травке».

Значит ли это, что депутат латвийского парламента призывает создавать полувоенные формирования, чтобы физически воздействовать на тех, кто не говорит на государственном языке?