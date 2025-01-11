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За незнание языка — расправа? Депутат за создание отрядов «языковых айзсаргов»! (1)

Редакция PRESS 11 января, 2025 09:36

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«Я считаю, что сервисные компании, которые не говорят и не обслуживают на латышском языке, должны быть немедленно закрыты! Тот, кто не говорит по-латышски, должен понимать, что у него нет будущего на латвийском рынке труда». - Такой безобидный пост выложила у себя в Фейсбуке Лиана Ланга. Безобидный, если сравнивать с предложением скандального депутата от Нацобъединения Александра Кирштейнса, которое она приводит тут же:

«Виноваты сами латыши. Это можно было бы исправить за день, принятием закона о закрытии тех предприятий, которые требуют использование языка оккупантов, и созданием организаций, подобных «Айзсаргам» которые знали бы, как действовать с теми, кто не выказывает уважения… Ну вы поняли».

Для непонятливых депутат ссылается на опыт неких польских ребят, «где такие наглецы через пять минут уже отдыхали бы на травке».

Значит ли это, что депутат латвийского парламента призывает создавать полувоенные формирования, чтобы физически воздействовать на тех, кто не говорит на государственном языке?

 

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