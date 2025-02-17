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За что ж такие деньги? Латвийцев зовут на работу в Россию

Редакция PRESS 17 февраля, 2025 08:48

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Любопытную и, главное, денежную работу предлагают в соцсетях латвийцам в России. Об этом рассказала телепрограмма "Без табу".

Сообщается, что мужчина по имени Рихард заметил забавное, по его мнению, объявление о вакансии в социальной сети Facebook. Речь шла о том, что на работу приглашают молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Кем же работать? Якобы аниматорами, на курортах. 

По телефону  толком выяснить подробности контракта не удалось. Автор объявления только пояснил, что  
ищет сотрудников вроде бы для фотографирования людей в отеле. И за такую непыльную в общем-то работу предлагается только за первый месяц зарплата до 1500 евро наличными, а в перспективе обещают не менее 5000 евро в месяц. Заманчиво?

Хотя Россия кажется золотой жилой для работы, Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует латвийцам ни при каких обстоятельствах не откликаться на подобные объявления. МИД даже обратил на него внимание латвийских спецслужб (СГБ). 

«Как показывает анализ СГБ, российские спецслужбы все чаще вербуют людей для выполнения различных заданий в Интернете, обращаясь к ним как в частном порядке, так и при помощи различных предложений о работе, в которых нет подробных разъяснений о том, что это за работа.  Латвийцев предупреждают, что, казалось бы, простые предложения могут быть замаскированы под попытку вербовки и подготовки граждан Латвии для шпионажа, вредоносной деятельности или иной деятельности в интересах России».

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