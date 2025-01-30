За борт парома Tallink упал человек: выяснилось только в порту

Паром следовал из Таллина в Хельсинки. Руководитель морской спасательной службы береговой охраны Финляндии Томми Карппи сообщил журналистам, что падение заметили при просмотре видеозаписей уже после того, как паром Victoria 1 прибыл в порт Хельсинки.

"Время, когда человек упал в воду, - 15:05. С того момента прошло уже некоторое время", - сказал он. На видеозаписях видно, что человек, упавший за борт, был одет в темную одежду.

Руководитель по коммуникациям Tallink Silja Марика Нёйд подтвердила Iltalehti, что падение действительно произошло. Об инциденте узнали только в порту, когда друзья пропавшего начали спрашивать о нем.

Паром прибыл в порт в 16:30, и, по словам Нёйд, именно тогда обеспокоенные друзья обратились к персоналу судна. Руководитель по коммуникациям также отметила, что шансы выжить в холодной воде крайне малы.