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Явных попыток России вмешаться в латвийские выборы пока не видно: СГБ (1)

Редакция PRESS 2 июня, 2025 18:06

ЧП и криминал 1 комментариев

Facebook/ Valsts drošības dienests

Служба госбезопасности (СГБ) сообщает, что пока она не констатировала прямых и систематических попыток РФ или других недружественных стран повлиять на результаты начавшихся в Латвии муниципальных выборов в пользу какой-то политической силы или кандидата. Впрочем, ведомство не исключает риски провокаций. Также оно призывает латвийцев сообщать ему о попытках покупки голосов, а об агитации в день выборов и о скрытой рекламе партий информировать другие компетентные органы, сообщает LSM. 

Как пишет СГБ, пока явных попыток РФ повлиять на результаты выборов не видно и нет информации, что какие-то иностранцы или латвийцы намерены в этот период устроить какие-то провокации, способные повлиять на выбор голосующих. Впрочем, добавляет ведомство, «хотя конкретных указаний нет, по оценке СГБ, провокации в период выборов не исключены».

По его мнению, сейчас основные связанные с РФ риски находятся в информационном поле: Кремль может усилить кампании по дезинформации против определенных политических сил или отдельных кандидатов, которые выступают против развязанной РФ войны и за поддержку Украины.

СГБ уже получила сообщения об отдельных возможных незаконных попытках повлиять на избирателей, в том числе с помощью так называемой покупки голосов. Впрочем, до сих пор ни разу эта информация не подтвердилась. Но по отдельным случаям проверка еще идет.

Спецслужба просит жителей сообщать о попытках незаконно повлиять на свободный выбор избирателя — будь то подкуп (обещание заплатить или предоставить какие-то другие материальные или нематериальные блага), угрозы или насилие. Людей, столкнувшихся с такими нарушениями, призывают фиксировать по возможности детализированную информацию об обстоятельствах и вовлеченных лицах, и, насколько позволяют возможности, фиксировать в аудио-, видео или фотоформате. Просят также фиксировать информацию, позволяющую идентифицировать вовлеченных в такую деятельность — имена-фамилии, номера телефонов, учетные записи в соцсетях и др.

Сообщать о таком СГБ просит на э-почту velesanas@vdd.gov.lv или на круглосуточный номер 67208964. Конфиденциальность заявителя гарантирована, добавляет ведомство.

Если же кто-то в основной день выборов или за день до, 6 и 7 июня, заметит неразрешенную в это время наружную агитацию (в т.ч. листовки в пользу кандидата, агитацию возле избирательного участка, не снятые плакаты и др), сообщать об этом надо Госполиции по номеру 112 или на э-почту vpdd@vp.gov.lv. Туда же надо сообщать о нарушениях общественного порядка на участках или рядом с ними. О скрытой же агитации в интернет- или в публичной среде (т.е. когда реклама есть, а плательщик не указан) просят информировать Бюро по противодействию и борьбе с коррупцией (KNAB) — по номеру 80002070, через мобильное приложение Ziņo KNAB! на э-почту pasts@knab.gov.lv.

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