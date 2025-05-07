«Одна яма уже находится у поворота с улицы Эйзенштейна на нашу улицу. В темноте её вообще не видно, дальше — ещё несколько ям, у них довольно острые края и они очень глубокие. Самая страшная и большая яма — в конце улицы. Если с другой стороны припаркована машина, объехать яму невозможно», — говорит Гуна.

Даже в середине дня движение на этом участке довольно интенсивное, и случайные водители не скрывают своего возмущения. «Мы ездим здесь уже несколько месяцев — это единственный въезд в округе. Здесь школа, всем всё равно. Я тут не живу, иначе бы сам привёз щебень», — говорит Вадим.

Оказывается, разбитая дорога находится на частной территории, поэтому вмешательство самоуправления может и не последовать. Житель дома, расположенного ближе всего к дороге, рассказывает, что с управляющей компанией обсуждают эту ситуацию уже много лет. Единственное предложение — жильцам дома самим оплатить ремонт, с чем они не согласились, потому что этой дорогой пользуются ещё как минимум жители 10 других домов, а значит, и они должны участвовать в расходах.

«Это сервитутная дорога, она относится к нашему дому. Мы за неё платим арендную плату. По закону пользователи сервитута тоже обязаны участвовать в её содержании. Управляющая компания предлагает только один вариант — чтобы все расходы несли только мы. Мы, конечно, не согласны, ведь дорогой пользуются и другие», — говорит жительница дома.

Управляющая компания здания и территории за многие годы так и не смогла найти общий язык с управляющими соседних домов.

«Точные затраты на восстановление всей протяжённости дороги пока неизвестны, так как в представленных до сих пор сметах указаны только отдельные участки. Однако для обеспечения качественного и долгосрочного решения требуется комплексный проект восстановления дорожного покрытия, а не просто ремонт ям», — ответ компании «Latvijas namsaimnieks».

Независимый от этого района управляющий Витолд Пейпиньш указывает, что в случае, если дорога указана в Земельной книге как сервитут, жильцы соответствующих домов обязаны участвовать в её ремонте. Собственник земли имеет полное право потребовать этого от пользователей сервитута.