Российский музыкант пытается продать квартиру в Юрмале: очень дорого!

По словам Укупника, он не стал продавать недвижимость, поскольку это было бы невыгодно и доставляло бы много хлопот. В конце концов он решил ничего не делать и пока оставить недвижимость себе.

«Квартира законсервирована... Я туда сейчас не езжу, потому что мне туда нельзя... Я пытался ее продать, местные ребята готовы ее купить, но в три раза дешевле. В общем, там сложности, так что я плюнул — стоит и пусть стоит... Платим только за коммунальные услуги».

Российские СМИ сообщают, что квартира Укупника площадью 100 квадратных метров в Юрмале стоит около 500 тысяч евро. По слухам находится она в самом центре улицы Йомас.