Я, может, и не красавец: Дана Рейзниеце бросила на бывшего мужа троих детей

«Я действительно не ожидал, что женщина может так уйти и оставить троих детей, один из которых биологически не мой. Но, конечно, я люблю их всех и буду заботиться о них», - заявил Озолс журналу.

Спустя несколько месяцев после развода Андрис впервые появился на публике. Он рассказал, что последние несколько месяцев дались ему нелегко - его брак, длившийся 13 лет, был расторгнут в ноябре прошлого года.

Все это время он искал правильные ответы на вопросы, почему это произошло. Он пережил сильный стресс и сильно похудел - сбросил более семи килограммов.

«Только сейчас я немного прихожу в себя после внезапного развода. Честно говоря, я был в шоке от того, что Дана могла так поступить - просто уйти. Ладно, я, может, и не красавец, не модель и все такое, но я действительно не ожидал...», - жалуется мужчина.

Ранее экс-министр говорила, что решение о разводе было обоюдным.