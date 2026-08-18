Началось все почти случайно. Подруга Норы выступала как дрэг-кинг — изображала мужчину на сцене. Однажды они вместе переоделись мужчинами и пошли гулять по Нью-Йорку. И Нора обнаружила маленькое чудо: на нее перестали смотреть.

Никто не заигрывал, не оборачивался, не оценивал. Она просто шла по улице. Журналистке стало интересно: а что еще находится по ту сторону этой невидимой границы? Так появился Нэд.