Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 24. Апреля Завтра: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Доступность

Взрыв может стереть город с лица земли: в Рижском порту годами хранится опасный груз из России (1)

Редакция PRESS 24 апреля, 2025 16:12

Важно 1 комментариев

Большинство помнит взрыв в бейрутском порту, в результате которого погибли сотни людей и тысячи были ранены, не говоря уже о масштабных разрушениях в городе. В складах компании “Uralhim” в Рижском порту уже много лет хранится вещество, ставшее причиной этого взрыва — аммиачная селитра. Причём этого вещества на рижском складе в три раза больше, чем было в Бейруте.

На складах “Uralhim” в общей сложности хранится около 9100 тонн аммиачной селитры.  Терминал перегрузки удобрений “Riga fertilizer terminal” в Рижском порту был открыт в декабре 2013 года, и его мощность действительно впечатляет — он способен переваливать до двух миллионов тонн удобрений в год. Терминал расположен на Кундзиньсале и состоит из нескольких огромных куполов, в которых удобрения, доставленные по железной дороге в Ригу, хранятся до отправки на суда. На складах разрешено одновременно хранить 65 000 тонн аммиачной селитры и до 50 000 тонн стабилизированной аммиачной селитры.

О ситуации с хранением вещества в Риге напомнил депутат Рижской думы Айнар Цилинскис (Нацобъединение) в передаче TV24 “Рига готова?”:

“[...] В 2021 году было ввезено 9100 тонн, которые до сих пор там находятся. Рекомендуемый срок хранения — четыре-пять месяцев, но учёные РТУ признают, что ситуация значительно ухудшилась. Заключение было летом прошлого года — возможно, сейчас положение стало ещё хуже. Вывод — аммиачную селитру необходимо срочно вывезти с соблюдением всех мер предосторожности,” — заявил Цилинскис.

Он также добавил, что в Риге хранится в три раза больше аммиачной селитры, чем в Бейруте, где её взрыв привёл к катастрофическим последствиям. Цилинскис отметил, что в нынешних геополитических условиях, когда нельзя исключать даже угрозу терактов, это — один из первоочередных вопросов в сфере безопасности.

Как известно, 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. Ударной волной была полностью разрушена часть портовой зоны, пострадали также обширные районы города в радиусе нескольких километров от эпицентра.

Взрыв был вызван аммиачной селитрой, как тогда сообщил премьер-министр Ливана Хасан Диаб. По его словам, взорвались 2750 тонн удобрения, которое хранилось в одном из складов порта на протяжении шести лет.

Руководитель Генеральной службы безопасности Ливана Аббас Ибрагим также указал, что взрывы могли быть вызваны “чрезвычайно взрывоопасными материалами”, которые были изъяты с одного судна и хранились на складе в порту всего в нескольких минутах ходьбы от торгового и развлекательного района Бейрута.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 28 реакций
Комментарии (1) 28 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Конец эпидемии! Грипп официально «уходит» из Латвии (1)

Азбука здоровья 18:42

Азбука здоровья 1 комментариев

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил об окончании эпидемии гриппа, и это объявление вступает в силу в пятницу, 25 апреля.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил об окончании эпидемии гриппа, и это объявление вступает в силу в пятницу, 25 апреля.

Читать
Загрузка

Россию можно принудить только силой: глава МИД Латвии о мире с «кремлевским мясником» (1)

Важно 18:29

Важно 1 комментариев

Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, заявила в четверг министр иностранных дел Байба Браже на встрече с предпринимателями.

Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, заявила в четверг министр иностранных дел Байба Браже на встрече с предпринимателями.

Читать

«Вы это серьёзно!?» Представленная Рижской думой карта бомбоубежищ вызвала шквал возмущения (1)

Мнения 18:26

Мнения 1 комментариев

В настоящее время в Риге около 450 000 человек не имеют доступа к убежищам, сообщил руководитель Департамента гражданской защиты и оперативной информации Гинт Рейнсонс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, пишет "Неаткарига".

В настоящее время в Риге около 450 000 человек не имеют доступа к убежищам, сообщил руководитель Департамента гражданской защиты и оперативной информации Гинт Рейнсонс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, пишет "Неаткарига".

Читать

Держи вора! В подземном переходе возле Рижского вокзала снова орудуют карманники (1)

Важно 18:23

Важно 1 комментариев

Арестованы двое мужчин, предположительно причастных к нескольким карманным кражам и попыткам краж возле подземного перехода у Рижского центрального вокзала.

Арестованы двое мужчин, предположительно причастных к нескольким карманным кражам и попыткам краж возле подземного перехода у Рижского центрального вокзала.

Читать

Шоу «кремлевского мясника» 9 мая к нам не относится: Браже (1)

Латышские СМИ 18:21

Латышские СМИ 1 комментариев

«Кремлевский мясник» попытается устроить шоу 9 мая, предположила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3. Министр заявила, что Россия попытается создать впечатление, что она пользуется международной поддержкой. Она признала, что другие страны также примут участие в этом мероприятии, чтобы обеспечить «своего рода демонстрацию условных связей», сообщает LA.LV.

«Кремлевский мясник» попытается устроить шоу 9 мая, предположила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3. Министр заявила, что Россия попытается создать впечатление, что она пользуется международной поддержкой. Она признала, что другие страны также примут участие в этом мероприятии, чтобы обеспечить «своего рода демонстрацию условных связей», сообщает LA.LV.

Читать

Услуги по упрощённой схеме: как российские туристы попадают в Ригу? (1)

Важно 18:16

Важно 1 комментариев

Несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония с 2022 года ввели полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России, многие жители России по-прежнему находят способы путешествовать по странам Евросоюза, используя альтернативные схемы и маршруты поездок. Эта ситуация вызывает обеспокоенность в странах Балтии, которые призывают к более строгим ограничениям на всей территории Европейского Союза, пишет tv3.lv.

Несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония с 2022 года ввели полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России, многие жители России по-прежнему находят способы путешествовать по странам Евросоюза, используя альтернативные схемы и маршруты поездок. Эта ситуация вызывает обеспокоенность в странах Балтии, которые призывают к более строгим ограничениям на всей территории Европейского Союза, пишет tv3.lv.

Читать

Недовольство пациента отношением врачей — это нарушение прав, а не проблемы коммуникации: Валдмане (1)

Важно 18:12

Важно 1 комментариев

Недовольство пациента отношением врачей или тем, что состояние его здоровья, диагноз и результаты анализов не объясняются в понятной форме или вообще не объясняются - это не проблема коммуникации, как принято говорить, а нарушение прав пациента, считает руководитель Инспекции здравоохранения (ИЗ) Антра Валдмане.

Недовольство пациента отношением врачей или тем, что состояние его здоровья, диагноз и результаты анализов не объясняются в понятной форме или вообще не объясняются - это не проблема коммуникации, как принято говорить, а нарушение прав пациента, считает руководитель Инспекции здравоохранения (ИЗ) Антра Валдмане.

Читать