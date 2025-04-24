На складах “Uralhim” в общей сложности хранится около 9100 тонн аммиачной селитры. Терминал перегрузки удобрений “Riga fertilizer terminal” в Рижском порту был открыт в декабре 2013 года, и его мощность действительно впечатляет — он способен переваливать до двух миллионов тонн удобрений в год. Терминал расположен на Кундзиньсале и состоит из нескольких огромных куполов, в которых удобрения, доставленные по железной дороге в Ригу, хранятся до отправки на суда. На складах разрешено одновременно хранить 65 000 тонн аммиачной селитры и до 50 000 тонн стабилизированной аммиачной селитры.

О ситуации с хранением вещества в Риге напомнил депутат Рижской думы Айнар Цилинскис (Нацобъединение) в передаче TV24 “Рига готова?”:

“[...] В 2021 году было ввезено 9100 тонн, которые до сих пор там находятся. Рекомендуемый срок хранения — четыре-пять месяцев, но учёные РТУ признают, что ситуация значительно ухудшилась. Заключение было летом прошлого года — возможно, сейчас положение стало ещё хуже. Вывод — аммиачную селитру необходимо срочно вывезти с соблюдением всех мер предосторожности,” — заявил Цилинскис.

Он также добавил, что в Риге хранится в три раза больше аммиачной селитры, чем в Бейруте, где её взрыв привёл к катастрофическим последствиям. Цилинскис отметил, что в нынешних геополитических условиях, когда нельзя исключать даже угрозу терактов, это — один из первоочередных вопросов в сфере безопасности.

Как известно, 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. Ударной волной была полностью разрушена часть портовой зоны, пострадали также обширные районы города в радиусе нескольких километров от эпицентра.

Взрыв был вызван аммиачной селитрой, как тогда сообщил премьер-министр Ливана Хасан Диаб. По его словам, взорвались 2750 тонн удобрения, которое хранилось в одном из складов порта на протяжении шести лет.

Руководитель Генеральной службы безопасности Ливана Аббас Ибрагим также указал, что взрывы могли быть вызваны “чрезвычайно взрывоопасными материалами”, которые были изъяты с одного судна и хранились на складе в порту всего в нескольких минутах ходьбы от торгового и развлекательного района Бейрута.