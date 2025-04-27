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«Вы просто лентяи!» Мужчину, предлагающего «делать бизнес» в интернете, раскритиковали комментаторы

la.lv 27 апреля, 2025 15:14

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Эти слова произносит некий житель Латвии, опубликовавший видео в "ТикТоке" в аккаунте под названием Biznesa skola. Он высказал мнение, что в наши дни каждый имеет возможность достичь успеха в финансовом плане, если он готов действовать и использовать доступные ресурсы, а не лениться, сообщает портал LA.LV.

Снятый им ролик представляет собой ответ на чей-то комментарий, где советуют попробовать прожить на пенсию в размере 250 евро в месяц: "Вы шутите? Я из этих 250 сделал 25 тысяч евро за один месяц! А те, кто говорит, что ничего в жизни сделать не могут при  такой зарплате и пенсии, просто ленивы и распущены, вот и все".

В видео мужчина рассказывает, что с помощью интернета якобы можно очень быстро увеличить свой уровень доходов, а если у человека нет телефона, его можно купить на деньги, вырученные за сдачу пустых бутылок:

"У тебя нет интернета? У тебя нет компьютера? У тебя нет телефона? Сдавай бутылки! Возьми в ломбарде телефон, иди в гостиницу, подключись к вайфаю, начинай искать информацию. Начинай что-то делать, сделай свой бизнес".

Он подчеркивает, что у каждого человека есть выбор - либо стать рабом и пахать за копейки, либо создать свой бизнес, поскольку возможностей - миллионы. В наши дни информация гораздо доступнее, чем раньше, и воспользовавшись этими возможностями, можно достичь больших результатов: "Таких глупостей вообще не пишите! Не разводите дезинформацию! Если у вас ничего не получается, берите и делайте, а не нойте в комментариях, иначе вы будете только погружаться все ниже и ниже, пока не вымрете. Это так элементарно! Я могу гарантировать, что сделал бы за месяц 25 тысяч из этих 250, и это может любой!"

Не обошлось и без резкой реакции со стороны зрителей. Судя по комментариям, сказанное не было воспринято в положительном ключе (это самые приличные из откликов):

- То-то шикарный выбор для пенсионера. Всю пенсию вложить в бизнес, а тем временем месяц не есть и лекарства не пить, тогда уже через месяц некому и пенсию будет получать.

- Что ты издеваешься над пенсионерами... Проблема у тебя с головой - когда будешь на пенсии, сделай 2500 из 250.

- Брехать - не пахать. Откуда у пенсионеров в деревне гостиница... Не все старики спиваются. Посмотри, какие бывают реальные пенсии.

- Доживи до пенсии, баран.

- Ты только и умеешь, что задницу в кресле просиживать за компом, ни для чего больше ты не годишься. Лентяй - ты сам, шел бы нормально работать. Лентяи только и сидят за компами. Трепло.

- Кстати, у меня много бутылок накопилось, приезжай, отдам даром, чтобы у тебя было 2500 €.

- Все будут делать бизнес в интернете, а кто будет улицы подметать?

- Не учи других воровать.

- У тех, кто получает пенсию 250 евро, приоритеты - магазин и аптека, а интернет стоит минимум 20 евро, еще надо, чтобы работал телефон.

- Ого, старик, везет тебе, надеюсь, когда-нибудь у тебя лопнет дома канализация или газовая труба, ты позвонишь, и тебе миленько ответят... Делай сам за свои 25 тысяч. Удачи тебе.

- Посмотрел в списке миллионеров, тебя там не было, так что не звезди.

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Комментарии (0) 3 реакций
Комментарии (0) 3 реакций
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