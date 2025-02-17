Встреча делегаций США и РФ состоится уже в этот вторник: СМИ

Об этом, в частности, пишут портал Axios (со ссылкой на два источника) и газета «Коммерсант» .

Ожидается, что с американской стороны во встрече примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Уиткофф ранее сообщил Fox News, что он и Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию в воскресенье вечером. Рубио прибудет туда в понедельник из Израиля.

Кто будет возглавлять российскую делегацию — официально не сообщается, однако источники СМИ пишут, что это может быть глава МИД России Сергей Лавров.

Также возможно участие помощника российского президента Юрия Ушакова и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.