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«Все произошло молниеносно»: по дороге домой боец Земессардзе спас человеческие жизни

Редакция PRESS 26 мая, 2025 16:10

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Это был обычный майский день, когда доброволец Земессардзе из 22-го батальона боевого обеспечения Сандро Лаузис возвращался домой из Валмиеры в Смилтене. Дорога была спокойной, впереди ехал чёрный Nissan X-Trail. Всё казалось в порядке, пока вдруг не произошла авария, пишет 2-я Видземская бригада Земессардзе на своей странице в Facebook.

«Автомобиль без видимой причины съехал с дороги, по-видимому, водителю стало плохо. Дальше всё произошло молниеносно. Машина съехала в кювет, затем врезалась в бетонную водопропускную трубу. От удара авто поднялось в воздух, перевернулось и остановилось на боку. Инстинкт взял верх. Не думая ни секунды, я остановился и бросился на помощь. Подбежав к разбитому автомобилю, я увидел, что водитель был навалился на пассажирское сидение, бледный, почти синюшный. Я крикнул коллеге, чтобы немедленно вызвал скорую помощь. Это было в 14:07», — вспоминает доброволец.

Сандро вспоминает, что время словно пошло в другом ритме: «Я заскочил в свою машину за парой перчаток. Двигатель разбитого авто всё ещё работал, колёса крутились. Я выбил лобовое стекло, залез в машину и выключил зажигание. Тогда заметил, что сзади был ещё один пассажир. Пожилая женщина. Я понял, что сначала нужно вытащить её. Пока машина ещё лежала на боку, я забрался наверх, открыл дверь и влез внутрь. Осторожно вытащил женщину и отнёс её в безопасное, мягкое место недалеко от дороги. Затем настал следующий момент. Нужно было перевернуть машину обратно на колёса. Когда машину удалось поставить, я побежал к водителю. Его нужно было вытаскивать. К тому времени на помощь уже прибыл представитель погранохраны. Мы поочерёдно делали водителю аварийного автомобиля непрямой массаж сердца — здесь очень пригодились знания, полученные в Земессардзе. Мы не переставали до прибытия скорой помощи», — рассказывает Сандро Лаузис, добавляя, что в тот день он просто хотел вернуться домой, но судьба указала ему другой путь — стать посредником между жизнью и смертью.

2-я Видземская бригада Земессардзе подчёркивает, что это не первый случай, когда решающую роль сыграли именно знания и подготовка, полученные в Земессардзе. Навыки оказания первой помощи, действий в кризисной ситуации, а также психологическая стойкость и способность сохранять ясность мышления в условиях стресса стали важными инструментами спасения жизней.

Бригада благодарит добровольца за то, что он не растерялся, действовал решительно и взял на себя ответственность.

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Обновлено: 16:55 26.05.2025
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