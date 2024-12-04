Волки позорные! Совет Европы ополчился на серых хищников — матёрых и щенков: экологи возмущены

Европейская комиссия считает, что это позволило бы "более гибко управлять популяциями волков", заявили в исполнительной власти ЕС. Председатель Урсула фон дер Ляйен назвала результаты голосования "важной новостью для наших сельских общин и фермеров" и заявила, что для защиты средств к существованию необходим "сбалансированный подход".

В 2022 году фон дер Ляйен потеряла семейного пони в результате нападения волка, а в прошлом году ее критиковали за то, что она предположила, что волки представляют опасность и для людей.

Недавно вступившая в должность еврокомиссара по охране окружающей среды Джессика Росвалл признала успех природоохранных мер на протяжении десятилетий, но сказала, что "реальность на местах" меняется. "Постоянно растущие популяции волков и риск, который они представляют, оправдывают необходимость изменения правового статуса охраны волка", - сказала она.

Депутат от "зеленых" Томас Вайтц заявил, что исполнительная власть ЕС "прогнулась" под давлением правоцентристской Европейской народной партии, члены которой "безответственно разжигают гнев и страхи". В этом году ЕНП не удалось заблокировать новый закон о восстановлении природы на фоне более широкого противодействия законодательству "зеленой сделки".

Согласно международному соглашению, ратифицированному 50 странами на территории, охватывающей Исландию, Азербайджан и Тунис, строго охраняемые виды не должны быть преднамеренно убиты, отловлены или потревожены, а места их размножения не должны быть повреждены.

Решение, принятое за закрытыми дверями в Страсбурге постоянным комитетом конвенции, вступит в силу через три месяца, если не менее трети, или 17, участников договора официально не выскажутся против.

"Опасный прецедент"

Для защитников природы это решение стало настоящим ударом. Они считают, что оно продиктовано не заботой о балансе экосистемы, а давлением со стороны лобби сельского хозяйства и охоты, поддержанным правыми и популистскими политическими группами. Такое развитие событий вызывает серьезную тревогу среди экологов.

"Снижение уровня правовой защиты волков Европейским союзом создает опасный прецедент, который может поставить под угрозу и другие виды, такие как медведи и рыси," — заявила Джоанна Свабе, руководитель отдела по связям с общественностью Humane Society International/Europe. Она подчеркнула, что любые изменения должны основываться исключительно на научных данных, а не на политических играх.



"Вместо этого решения по волкам явно продиктованы политической целесообразностью и направлены лишь на умиротворение ярых групп интересов, таких как охотники, которые предпочитают прибегать к ружьям, а не стремиться к сосуществованию с крупными плотоядными", - сказала Швабе.

По мнению Леа Бадоз из "Еврогруппы для животных", волк стал "политической пешкой" в Брюсселе, где баланс политических сил сместился вправо. "Понижение уровня защиты не решит проблемы сосуществования и не поможет фермерам", - сказала она. "Оно основано на заблуждениях и угрожает волкам, не оказывая реальной поддержки фермерам и местным сообществам".

Софи Рюсшаерт из BirdLife Europe and Central Asia поддержала эти слова, заявив, что этот шаг может свести на нет десятилетия прогресса в восстановлении популяций волков, оказавшихся на грани исчезновения. "Вместо того чтобы инвестировать в научно обоснованные меры по сосуществованию людей и диких животных, лидеры выбрали политический нарратив, в котором дикие животные становятся козлами отпущения за более широкие общественные проблемы".

Разворот Брюсселя

ЕС голосовал как единый блок, отдав 27 голосов за свое предложение. Для того чтобы предложение прошло, необходимо было, чтобы еще семь участников конвенции проголосовали за него, чтобы набрать необходимые две трети голосов.

В итоге только пять стран - Босния-Герцеговина, Монако, Черногория и Великобритания - проголосовали против, а Тунис и Турция воздержались, как сообщил источник, знакомый с ситуацией. Совет Европы сообщил Euronews, что опубликует все подробности голосования в пятницу (6 декабря).

Флоренсия Санчес из Европейского экологического бюро заявила, что этот шаг Брюсселя "подрывает европейское экологическое управление и снижает доверие к экологической политике ЕС как к политике, основанной на научных данных".

Сегодняшнее голосование знаменует собой отказ от позиции ЕС, который в 2022 году отклонил предложение Швейцарии о таком же понижении охранного статуса - предложение, которое в то время получило поддержку только от Азербайджана, Беларуси, Грузии, Лихтенштейна и Тюркии.

Итальянская некоммерческая организация Green Impact заявила, что планирует оспорить решение Совета ЕС поддержать предложение Комиссии в Европейском суде, а президент группы Гайя Анджелини призвала пересмотреть "устаревшую нормативную базу, разработанную в 1970-х и 1980-х годах".

Бернская конвенция вступила в силу в 1982 году, и с тех пор европейская популяция волков выросла до более чем 20 000 особей во всех странах-членах, кроме трех. В докладе, сопровождавшем ее прошлогоднее предложение, Европейская комиссия заявила, что с 2012 года численность популяции примерно удвоилась.