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VID призывает налогоплательщиков до 1 мая уточнить важную информацию

Редакция PRESS 25 апреля, 2025 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы налогоплательщики могли в полной мере реализовать свои права в налоговой сфере, в распоряжении Службы государственных доходов (VID, СГД) должна быть актуальная информация об основном виде хозяйственной деятельности в соответствии с редакцией классификатора NACE 2.1 (статистическая классификация видов экономической деятельности Европейского союза).

VID обращается к налогоплательщикам с призывом до 1 мая 2025 года сообщить об изменениях, если в 2024 году основной вид деятельности изменился. VID напоминает, что с 1 января 2025 года вступает в силу новая редакция NACE 2.1, разработанная Европейской комиссией (Eurostat).

Заявленный основной вид деятельности должен соответствовать реальной ситуации и отражать принадлежность налогоплательщика — предприятия или лица, осуществляющего хозяйственную деятельность, — к определенной отрасли и сфере деятельности. Если в течение года основной вид деятельности (то есть та, которая обеспечила наибольшую долю в общем обороте в этом году) изменился, об этом необходимо сообщить в VID в период с 1 января по 1 мая следующего года.

Каждый может проверить свои заявленные виды основной деятельности и их соответствие действительности в публичной базе данных VID, введя название/имя, фамилию и регистрационный код конкретного налогоплательщика. Если указанный в базе основной вид деятельности верен и не изменился, повторно предоставлять информацию не требуется.

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