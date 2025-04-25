VID призывает налогоплательщиков до 1 мая уточнить важную информацию

VID обращается к налогоплательщикам с призывом до 1 мая 2025 года сообщить об изменениях, если в 2024 году основной вид деятельности изменился. VID напоминает, что с 1 января 2025 года вступает в силу новая редакция NACE 2.1, разработанная Европейской комиссией (Eurostat).

Заявленный основной вид деятельности должен соответствовать реальной ситуации и отражать принадлежность налогоплательщика — предприятия или лица, осуществляющего хозяйственную деятельность, — к определенной отрасли и сфере деятельности. Если в течение года основной вид деятельности (то есть та, которая обеспечила наибольшую долю в общем обороте в этом году) изменился, об этом необходимо сообщить в VID в период с 1 января по 1 мая следующего года.

Каждый может проверить свои заявленные виды основной деятельности и их соответствие действительности в публичной базе данных VID, введя название/имя, фамилию и регистрационный код конкретного налогоплательщика. Если указанный в базе основной вид деятельности верен и не изменился, повторно предоставлять информацию не требуется.