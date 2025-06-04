В Юрмале поймали серийного взломщика, охотившегося за техникой Apple. Он приезжал из Эстонии

Как сообщает Государственная полиция, подозреваемый, 1970 года рождения, был задержан 18 мая в Риге — он снова вернулся в Латвию, чтобы продолжить серию краж, несмотря на то, что ранее уже был судим в Эстонии за аналогичные преступления. При обыске его автомобиля часть похищенного была найдена и изъята.

Расследование показало, что преступления носили систематический характер и происходили исключительно в районе Юрмалы. Всего зафиксировано как минимум три аналогичных эпизода.

Злоумышленник признал свою вину. Сейчас он находится под арестом, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция продолжает расследование и призывает жителей быть внимательными: если в вашем доме пропала техника, возможно, она уже в списке улик.