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Подозреваемый задержан! В центре Риги средь бела дня ограбили ломбард: подробности

Редакция PRESS 19 июня, 2025 18:27

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Сегодня утром, 19 июня, Государственная полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже ювелирных изделий из ломбарда на улице Бривибас в Риге.

В разгар рабочего дня, когда в центре Риги кипит жизнь и не наступает тишина, грабитель решил проникнуть в один из ломбардов на улице Бривибас, возможно, чтобы украсть драгоценности. На место преступления вскоре прибыли и служба безопасности, и сотрудники правоохранительных органов, чтобы разобраться в причиненном ущербе и как можно скорее найти виновника, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Прибыв на место происшествия, журналисты застали такую картину. В помещении ломбарда работает следователь. Весь пол усыпан битым стеклом, так как одна из витрин была разбита и из нее были украдены различные предметы — здесь произошло ограбление. У входной двери ждут несколько экипажей правоохранительных органов, а также прибывшие медики. Им нужно было проверить, все ли в порядке со здоровьем у кассира ломбарда.

Представитель ломбарда рассказал, что «он вылил на сотрудника жидкость. Конечно, не было никакой возможности узнать, что это была за жидкость, каково ее происхождение. Поэтому была вызвана скорая помощь, чтобы определить, что это не была какая-то кислота, скажем так, или яд».

К счастью, жидкость не была опасной для жизни, и с сотрудником все в порядке. Женщина, работающая неподалеку, говорит, что кражи и грабежи не редкость в этой части центра Риги и чаще всего совершаются одними и теми же людьми.

Женщина, работающая в компании недалеко от места преступления, поделилась с журналистами своими наблюдениями: «К нам постоянно кто-то приходит подозрительный, были и наркоманы. Они пытаются отобрать хоть что-то на порошок, когда у них все заканчивается. Разве можно остановить его руками? Ценное это или нет, они берут все подряд. На их лицах видно неадекватное выражение, им все равно, что брать. Это происходит постоянно на улице Бривибас».

На следующий день рабочие прибыли по адресу, чтобы заменить разбитое стекло в помещении. Пока неизвестно, какой ущерб был нанесен компании, а также был ли найден грабитель. Полиция обещает опубликовать самую свежую информацию по этому делу в ближайшее время. 

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