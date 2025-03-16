В шествии в память латышских легионеров участвовало несколько сотен человек; мероприятие прошло тихо

Среди участников шествия был ряд политиков из Нацобъединения, в том числе Инара Мурниеце, Янис Домбрава, Илзе Индриксоне, Эдвин Шноре, Янис Витенбергс, Эдвард Ратниекс, Ансис Пуполс и Эйнарс Цилинскис, из-за участия в шествии на 16 марта 11 лет назад лишившийся кресла в правительстве Лаймдоты Страуюмы.

Площадь вокруг памятника Свободы окружили несколько десятков полицейских, и оцепление отделяло участников шествия от прохожих. Интерес окружающих к происходящему у памятника был умеренным - наблюдателей было несколько десятков, в том числе пара семей с детьми.

В ожидании очереди к памятнику для возложения цветов участники шествия пели песни, которыми традиционно поминают легионеров. Некоторые из них несли латвийские и другие флаги, в том числе эстонский.

Мероприятие прошло довольно тихо, в это время моросил мелкий дождик.

Как сообщила Госполиция, мероприятия 16 марта в Риге пока прошли без инцидентов.

По оценке полиции, в центре Риги на мероприятии собралось около 250 человек.

Полиция продолжает усиленно контролировать общественный порядок и безопасность по всей Латвии, работа идет по плану.