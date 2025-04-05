В Салдусе один подросток пырнул ножом другого: подробности дела

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Службы неотложной медицинской помощи. Пока сотрудники скорой оказывали помощь молодому человеку и доставляли его в медицинское учреждение, сотрудники полиции установили личность возможного преступника и начали его поиски. Информация также была передана нарядам муниципальной полиции, и сотрудники полиции Салдусского края задержали 16-летнего юношу по подозрению в нанесении телесных повреждений своему сверстнику.

По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело. По предварительным данным, между лицами произошел конфликт во время совместного распития спиртных напитков, в результате которого молодой человек получил телесные повреждения — несколько ножевых ранений.

Задержанный молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения в количестве 2,8 промилле и ранее уже попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья человека.

Сотрудники следственного отдела Южно-Курземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции продолжают расследование возбужденного уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.