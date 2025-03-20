В Риге выступит легендарный бард Александр Городницкий

В концерте прозвучат стихи и песни разных лет (1953-2025). Городницкий написал сотни песен, в том числе «Паруса Крузенштерна», «Над Канадой», «Жена французского посла», «Атланты держат небо», «В городе Понта-Дельгада»…

В концерте вместе с Александром Городницким принимают участие: Александр Соломонов (Гамбург, гитара) и Анна Контуш (Париж, вокал).

В Риге Александр Городницкий отметит свой 92-й год рождения! Не упустите уникальную возможность прикоснуться к творчеству легенды поэзии и авторской песни!

Имя Александра Городницкого, как одного из основоположников жанра авторской песни, стоит рядом с именами Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Александра Галича... Поэт и бард по праву признан живым классиком.

Стихи и песни Александра Городницкого переведены на многие иностранные языки. Жизни и творчеству Александра Городницкого посвящены документальные фильмы, научные статьи, диссертации. Его именем названы малая планета и перевал в Саянских горах.

Издано более 70 книг стихов и прозы Александра Городницкого и более 50 музыкальных альбомов. Несмотря на солидный возраст, Городницкий пишет новые стихи и песни, выступает с концертами по всему миру.