В Риге в виде пошлины за домашних животных собирают вдесятеро меньше положенного

Ежегодно столичное самоуправление собирает пошлину за домашних животных, по 10 евро за питомца в год. В казну города поступает всего 50-60 тысяч евро, на администрирование этих денег дума тратит практически столько же. Поэтому глава комитета жилья и среды РД Виестур Зепс предложил даже отменить пошлину. Однако LSM+ заинтересовался: почему при 57 тысячах зарегистрированных в столице домашних животных Рига не может собрать полагающиеся ей 570 тысяч евро и пустить эти деньги на инфраструктуру для собак и кошек?

В прошлый раз Виестурс Зепс ответил нам следующее.

«Мы очень боролись за объединение информации. Регистр о собаках содержит Министерство земледелии, а в распоряжении Рижской думы только фактически количество животных, но не адреса. Теоретически мы, выставляя счет за налог на недвижимость, можем это сделать, но мы не можем сопоставить до конца эти данные».

Далее мы запросили комментарии в Министерстве земледелия. Там LSM+ выяснил, что за регистр данных отвечает Служба поддержки села.

«Служба поддержки села (LAD) обеспечивает ведение регистра животных, включая домашних. Данные в базе о животных доступны всем специалистам самоуправлений, которых самоуправление официально заявило (зарегистрировало) для работы с этой информацией. Если у самоуправления возникают вопросы о том, как конкретные специалисты могут использовать данные из базы LAD — призываем обращаться в Службу поддержки села, мы поможем получить необходимый доступ», — сказала представитель службы Кристине Илгажа.

Там же LSM+ рассказали, что у многих сотрудников Рижской думы имеется доступ к регистру службы. Соответственно, они могут получать персональные данные об адресах всех владельцев домашних животных в Риге. Что же тогда мешает столице адреса получить и пошлину собрать в полном объёме? Мы снова обратились за комментарием к Виестуру Зепсу.

«Чтобы мы могли обеспечить автоматизированный оборот данных, самоуправлению надо сделать много домашней работы. Создать безопасную систему, которая будет получать эти данные. И эту систему мы еще не разработали, это в процессе. Чтобы мы получили нормальный доступ к системе — надо подготовить соответствующие правила», — сказал на сей раз председатель думского комитета.

За эти правила, по словам Виестура Зепса, должны будут проголосовать депутаты. В четверг 10 апреля закончится общественное обсуждение новых правил по содержанию домашних животных в Риге — если депутаты их поддержат, то систему обработки данных ориентировочно создадут к июню или июлю. И тогда, возможно, к концу года городу наконец-то удастся собрать пошлину в полном объеме.

Действующий состав Рижской думы работает без малого пять лет.